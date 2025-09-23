Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε βάρος ηλικιωμένων με τη μέθοδο του εναγκαλισμού. Πρόκειται για μία 37χρονη γυναίκα και έναν 48χρονο άνδρα, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της 18ης Σεπτεμβρίου στον Κορυδαλλό από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι εντόπιζαν ηλικιωμένα άτομα σε περιοχές της Νίκαιας και του Κορυδαλλού και, προσεγγίζοντάς τα με προσποιητή φιλικότητα, η 37χρονη τα αγκάλιαζε, αφαιρώντας από τον λαιμό τους χρυσές αλυσίδες. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, δεν δίστασε να κάνει χρήση βίας για να ολοκληρώσει την πράξη της.

Εξιχνίαση υποθέσεων και ευρήματα

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση δύο περιπτώσεων κλοπών και μίας ληστείας. Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο μέλη της σπείρας, τα οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις Αρχές. Κατά τη σύλληψη των δραστών και στις έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, 1.600 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κάμερες ασφαλείας που κατέγραφαν τους εξωτερικούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός από την αστυνομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ για τη 37χρονη εκκρεμούσε βούλευμα σύλληψης για κλοπές και ληστείες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.