Ο Γιάννης Αλαφούζος φαίνεται αποφασισμένος να προχωρήσει σε ριζική αναδιοργάνωση τόσο του ποδοσφαιρικού τμήματος όσο και της συνολικής λειτουργίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στόχος του είναι να «χτίσει» από την αρχή ένα νέο οργανόγραμμα, με νέα πρόσωπα και φρέσκες ιδέες, προκειμένου να αναβαθμίσει τη δομή και τη διοίκηση του συλλόγου.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται σοβαρά η επιστροφή του Σοφοκλή Πιλάβιου, ο οποίος διαθέτει πλούσια εμπειρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι ήδη γνωστός στους «πράσινους», καθώς έχει υπάρξει μέλος της ΠΑΕ και νομικός της σύμβουλος.

Ωστόσο, ο Πιλάβιος δεν είναι η μοναδική επιλογή.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το όνομα του 65χρονου Ιταλού Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος έχει συνεργαστεί με συλλόγους κορυφαίου επιπέδου όπως η Ρόμα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Εθνική Αγγλίας και η Τότεναμ.

Ο Μπαλντίνι δεν προορίζεται για καθημερινή εμπλοκή στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, αλλά για έναν συμβουλευτικό, επιτελικό ρόλο, προσφέροντας τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία στη διοικητική δομή του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, έχει ήδη επισκεφθεί την Αθήνα, παρακολούθησε το ντέρμπι «αιωνίων» από τη σουίτα του Γιάννη Αλαφούζου και είχε πολύωρη συνάντηση μαζί του.

Την ίδια στιγμή, αβέβαιο θεωρείται το μέλλον του Γιάννη Παπαδημητρίου.

Ο τεχνικός διευθυντής των «πράσινων» βρίσκεται στο στόχαστρο έντονης κριτικής από μεγάλη μερίδα φιλάθλων, ενώ απορία προκάλεσε η απουσία του τόσο από τον αγώνα Κυπέλλου με την Athens Kallithea όσο και από το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει καμία επίσημη ή ανεπίσημη τοποθέτηση από την ΠΑΕ για το ζήτημα.