Η ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής έχασε / πέταξε, δύο βαθμούς. Το ματς στη Λάρισα θα μπορούσε να είχε τελειώσει με σκορ 1-3 βάσει των ευκαιριών, αλλά θα μπορούσε να ήταν και πολύ πιο δύσκολο, αν στο πρώτο ημίχρονο το σουτ του Πασά αντί για το δοκάρι είχε πάει στα δίχτυα. Με τα «αν» όμως δεν μπορείς να κάνεις ουσιαστική κουβέντα.

Κοιτώντας τη συνολική εικόνα της ΑΕΚ, μπορείς να πεις συγκεκριμένα πράγματα. Στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα της δεν ήταν καλή, παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησε οι οποίες ήταν απόρροια της ατομικής ποιότητας κάποιων παικτών της. Δέχθηκε όμως και τρεις – τέσσερις τελικές κυρίως σε στιγμές ανισορροπίας.

Στο δεύτερο ημίχρονο η είσοδος του Μάνταλου άλλαξε όλο το παιχνίδι. Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός ομόρφυνε την εικόνα της ΑΕΚ και έκανε όλη την ομάδα πολύ πιο ουσιαστική. Οι ευκαιρίες που δημιούργησε ο Δικέφαλος ήταν πάρα πολλές και θα μπορούσε να «καθαρίσει» το ματς αν οι παίκτες του έκαναν καλύτερα τελειώματα.

Δε γίνεται σε φάση transition όπου βγαίνουν πέντε (5) παίκτες της ΑΕΚ με δύο της ΑΕΛ να σπαταλάς την ευκαιρία να σκοράρεις. Όταν ο Γιόβιτς έχει τη δυνατότητα να «σκοτώσει» τον αντίπαλο και τα τελειώματά του είναι άσχημα, δε φταίει κανένας άλλος. Στο σουτ του Μάνταλου όμως, είναι και θέμα ατυχίας. Δε (σε) θέλει να πάει μέσα η μπάλα και μετά από λίγα λεπτά, έρχεται η «τιμωρία».

Χθες στη Λάρισα η ΑΕΚ είχε θέμα σχεδόν σε όλες τις στατικές μπάλες, όπου ήταν σε θέση άμυνας. Από τέτοια προήλθε και το γκολ, όπου η ανασταλτική λειτουργία έχει πάει… περίπατο. Δεν υπάρχει παίκτης στο πρώτο δοκάρι, ή στο ύψος του πρώτου δοκαριού για να πηδήξει και να απομακρύνει τη μπάλα και ο Ρέλβας είναι σα βιδωμένος στο παλιό ποδοσφαιράκι με τα ελατήρια. Παρεμπιπτόντως ο Πορτογάλος στόπερ έχει άλλες δύο τουλάχιστον κακές τοποθετήσεις, όπου ευτυχώς δεν κόστισαν.

Παρόλα αυτά, η αντίδραση που έβγαλαν οι «κιτρινόμαυροι» μετά το 1-1, ήταν απόλυτα σωστή. Από το γκολ της ισοφάρισης μέχρι το τελευταίο σφύριγμα έχει δημιουργήσει φάσεις για να πάρει το ματς. Όταν όμως παίζεις με τη φωτιά, κάπου θα το πληρώσεις.

Θυμίζω:

ΑΕΚ – Αστέρας 1-0

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1 (η φάση του Βέρμπιτς στο τέλος)

Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1 (το δοκάρι των γηπεδούχων)

ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1

Το πρώτο γκολ που δέχθηκε η ΑΕΚ της «κόστισε» δύο βαθμούς. Κάποτε θα το δεχόταν, ήταν νομοτελειακό. Το είχε πει και ο Νίκολιτς. Κάποτε θα σπάσει και το αήττητο σερί. Όμως αυτό που έχει σημασία, είναι η εικόνα που βγάζει η ομάδα που είναι σε μία διαδικασία αναδόμησης και εξέλιξης. Και αυτή σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι αισιόδοξος. Και οι γκέλες μέσα στο πρόγραμμα είναι. Άλλα πράγματα δεν είναι…

Ο ρόλος της διαιτησίας

Δεν ξέρω ποιος είχε τη φαεινή ιδέα να σηκώσει «κουβέντα» για τη φάση με το γκολ του Πινέδα. Το μόνο που κατάφερε σε αυτή τη φάση η ΑΕΚ είναι να δείξει ότι υπάρχει άγνοια κανονισμών. Δε γίνεται το 2025 να βγάζεις διαρροή πως ο Φωτιάς δεν έστειλε τον Μόσχου στο VAR σε φάση που είναι αυταπόδεικτη. Είναι ξεκάθαρο και στους κανονισμούς της IFAB. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, είτε μας αρέσει, είτε όχι.

Αν θέλεις να διαμαρτυρηθείς, θα το κάνεις για τη φάση με το φάουλ του Παντελίδη και δεν με απασχολεί τι λένε οι «τηλεδιαιτητές». Και το σημείο που πρέπει να σταθείς είναι ότι δε γίνεται το Σάββατο να ξεψειρίζουν τη μαϊμού στην Τούμπα και την Κυριακή να περνάνε απλά οι φάσεις έτσι απλά. Υποτίθεται ότι ο Λανουά εκπαιδεύει τους Έλληνες διαιτητές για να σφυρίζουν με τον ίδιο τρόπο. Ε αυτό δε γίνεται και το καταλαβαίνει και ένα 5χρονο παιδί.

Ένα δεύτερο στοιχείο στο οποίο θα έπρεπε να σταθεί η ΑΕΚ είναι αυτό με τις καθυστερήσεις. Ο Μόσχου έχει δώσει τέσσερα λεπτά. Τέσσερα λεπτά με δέκα (10) αλλαγές και εφτά διακοπές για να πραγματοποιηθούν, συν τις δύο διακοπές προκειμένου να επέμβει το VAR για τα χέρια του Πινέδα και του Μάνταλου. Συν τις άλλοις, υπάρχει και ο τραυματισμός του Δεληγιαννίδη μέσα στις καθυστερήσεις, όπου ο διαιτητής δείχνει ότι θα κρατήσει επιπλέον χρόνο και τελικά κρατάει ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Αυτό πάντως που έχει σημασία, είναι να δούμε αν και πως θα αντιδράσει ΕΠΙΣΗΜΑ η ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που έβγαλε διαρροή για τη διαιτησία. Θα στείλει επιστολή στον Λανουά; Θα ζητήσει να μην βρεθεί ξανά σε παιχνίδι της ο Φωτιάς; Θα υπάρξει συνάντηση με την ΚΕΔ ή το Γάλλο αρχιδιαιτητή; Γιατί στο τέλος της ημέρας, δεν έχει καμία σημασία τι γράφει ο Βούλγαρης και ο κάθε Βούλγαρης. Το θέμα είναι τι κάνει η ΑΕΚ.

ΥΓ: Ο Ζίνι θα μείνει εκτός για καιρό, κάτι που σημαίνει ότι όλο το βάρος θα πέσει πλέον στον Γιόβιτς και στον Πιερό. Δεν ήταν καλό νέο αυτό