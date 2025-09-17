«Αυτό που θέλω είναι η οικογένεια των παλαιμάχων της ΑΕΚ να παραμένει ενωμένη. Αληθινή οικογένεια. Να δίνουμε αγώνες για φιλανθρωπικούς σκοπούς σε Ελλάδα και εξωτερικό, να βοηθάμε όσο μπορούμε, να προσπαθούμε να είμαστε κοντά στον κόσμο που περιμένει να μας δει και το κυριότερο; Να προωθούμε την ιδέα της ΑΕΚ, το όραμα της Ενωσης παντού και με πολλές δράσεις».

Στέλιος Μανωλάς στα ΝΕΑ. Ισως ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ και στις πρόσφατες εκλογές των σωματείου των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών της ομάδας, βγήκε μπροστά με στόχο να ενώσει και να φέρει κάτι διαφορετικό. Πολλοί τον ήθελαν, ορισμένοι το ζήτησαν από τον Μανωλά. Η συντριπτική πλειοψηφία ζητούσε τον ποδοσφαιριστή που δεν φόρεσε ποτέ άλλη φανέλα σε επαγγελματικό επίπεδο, προκειμένου να ηγηθεί μιας νέας προσπάθειας.

Να ψηφίζουν όλοι όσοι έχουν φορέσει τα κιτρινόμαυρα. «Να μπει τάξη και να μην έχουμε φαινόμενα του παρελθόντος», όπως είπε στα ΝΕΑ παλιός ποδοσφαιριστής της ομάδας που θέλει να πέσει φως στους παλαίμαχους. Μαζί με τον Στέλιο Μανωλά στη νέα διοίκηση θα είναι οι Λύσσανδρος Γεργαμλής, Ηλίας Ατματσίδης, Λάμπρος Γεωργιάδης , Δημήτρης Καραγκιοζόπουλος, Χρήστος Βασιλόπουλος και Ντανιέλ Μπατίστα.

Θα μπορούσε να ειπωθεί πως πρόκειται για μια νέα αρχή. Και το τιμόνι που θα πιάσει ο Μανωλάς ως επικεφαλής της όλης προσπάθειας και των όσων μπορούν να κάνουν οι παλαίμαχοι που πρέπει να στηρίζουν την ομάδα, να αποκτήσουν γραφεία στα ενδότερα του γηπέδου , σίγουρα και να λαμβάνουν εισιτήρια για τους αγώνες, μοιάζει να δίνει στην ΑΕΚ εξτρά ώθηση. Κινητοποιεί το ενδιαφέρον του κόσμου.

Γιατί ναι, ο Στέλιος Μανωλάς είναι ο σπουδαιότερος πυλώνας της ομάδας κι ας μην βρήκε θέση στους τέσσερις πυλώνες του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας. Άδικη εκείνη η απόφαση των αρμοδίων; Ασφαλώς. Και κρίμα αυτό για τον ποδοσφαιριστή που κατέκτησε τίτλους πρωταθλήματος, για τον αμυντικό που ήταν ο μόνος Ελληνας σε ψηφοφορία για τη Χρυσή Μπάλα, για τον παίκτη που τα τελευταία χρόνια βοηθά χωρίς να φαίνεται ή χωρίς να διαφημίζεται, όπως συνέβη με την αποκατάσταση των ζημιών στο σπίτι του Κώστα Νικολαϊδη.

Και μια είδηση για το τέλος: φτάνει στην Ελλάδα ο σημαντικός στράικερ του παρελθόντος, ο Χόκαν Σάντμπεργκ. Ο Σουηδός που φόρεσε στα μέσα της δεκαετίας του ’80 τη φανέλα της ΑΕΚ, αναμένεται να ξεναγηθεί στο Μουσείο της ομάδας και να επισκεφθεί το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Σίγουρα θα έχει πολλά να θυμηθεί και το κοινό της ομάδας ακόμη έχει στο νου έναν φορ που έμοιαζε με τανκ…