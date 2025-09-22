Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεδριάσει εκτάκτως το πρωί της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 τοπική ώρα, με αφορμή την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά αεροσκάφη. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας και με τη στήριξη της Ελλάδας, της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σλοβενίας, ενώ το αίτημα υποστηρίχθηκε από όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ.

Την Ελλάδα στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με επιστολή της Εσθονίας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου (S/2025/594), ζητήθηκε η διεξαγωγή της έκτακτης συνεδρίασης κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου. Η επιστολή αναφέρει ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας στις 19 Σεπτεμβρίου, παραμένοντας πάνω από τη Βαλτική για 12 λεπτά.

Η Εσθονία τονίζει πως οι Ρώσοι πιλότοι αναγνώρισαν, αλλά αγνόησαν τις κλήσεις δύο Ιταλών πιλότων σε αεροσκάφη F-35 της αποστολής Εναέριας Επιτήρησης της Βαλτικής του ΝΑΤΟ, τα οποία απογειώθηκαν από τη βάση Άμαρι στην Εσθονία. Τελικά, τα ρωσικά αεροσκάφη συνοδεύτηκαν εκτός εναέριου χώρου από τα F-35.

Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται ότι η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές μέσα στο τρέχον έτος. Ωστόσο, το περιστατικό της 19ης Σεπτεμβρίου χαρακτηρίζεται ως «επικίνδυνη κλιμάκωση», καθώς τα ρωσικά μαχητικά εισήλθαν 10 χιλιόμετρα εντός της ηπειρωτικής χώρας, φτάνοντας σε απόσταση λεπτών από το Ταλίν, την πρωτεύουσα της Εσθονίας.

Η ρωσική πλευρά αρνείται την παραβίαση, υποστηρίζοντας ότι τα αεροσκάφη της πετούσαν πάνω από διεθνή ύδατα με προορισμό τον θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Ενημέρωση από τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνής αντίδραση

Την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πραγματοποιήσει ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική, Μίροσλαβ Γέντζα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό, μετά από εκείνο της Πολωνίας στις 12 Σεπτεμβρίου, που το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκαλείται εντός δύο εβδομάδων για παραβίαση της κυριαρχίας κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία.