Οι περισσότεροι από εμάς περνάμε πολλές ώρες στον δρόμο. Ειδικά τώρα, που η καθημερινότητα επιστρέφει στους γνώριμους ξέφρενους ρυθμούς, με τα σχολεία, τις δραστηριότητες των παιδιών, την καθημερινή μας μετακίνηση στο γραφείο, τα εβδομαδιαία ψώνια, οι ώρες που περνάμε στο αυτοκίνητο είναι ένα σημαντικό ποσοστό του χρόνου μας μέσα στην ημέρα. Ακόμα και τα πιο χαλαρά Σαββατοκύριακα με τις βόλτες, τα παιδικά πάρτι και τις εξορμήσεις που είναι απαραίτητες για να γεμίσουν το δικό μας ρεζερβουάρ απαιτούν οδήγηση. Όλες αυτές οι μετακινήσεις, κάνουν το αμάξι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης πραγματικότητας και οι περισσότεροι δεν μπορούν να σκεφτούν τη ζωή τους χωρίς αυτό.

Επειδή όμως ο δρόμος είναι απρόβλεπτος, η ασφάλεια αυτοκινήτου δεν είναι απλά μια τυπική υποχρέωση, αλλά μια επιλογή και αναγκαιότητα που μας επιτρέπει να κινούμαστε με σιγουριά, ό,τι κι αν συμβεί. Αυτή ακριβώς τη στιγμή, «Εδώ. Τώρα», η Generali, ως Lifetime Partner, έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι το μέλλον δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά χτίζεται στο παρόν, με τις επιλογές και τα βήματα που τολμάμε καθημερινά.

Πίσω από κάθε πρόγραμμα, ένας άνθρωπος

Ζώντας όλοι σε απαιτητικά περιβάλλοντα, με προγράμματα τόσο πιεσμένα, είναι λογικό να θέλουμε να θωρακιζόμαστε από όποιες κακοτοπιές μπορούν να μας πάνε πίσω. Όπως όμως ένας καλός μάνατζερ επιλέγει τη σωστή ομάδα ανθρώπων για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι και εμείς μπορούμε να επιλέξουμε τους ανθρώπους που θα βρίσκονται δίπλα μας, όχι μόνο για να προστατεύουν όσα έχουμε, αλλά για να μας βοηθήσουν να χτίσουμε όσα ονειρευόμαστε για το αύριο.

Αυτή η φιλοσοφία που ψάχνουμε όλοι είναι η καρδιά κάθε προγράμματος της Generali. Πίσω από κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα της Generali (υγείας, κατοικίας, αυτοκινήτου, επιχείρησης κ.λπ.) υπάρχει ένας από τους 3.500 εξειδικευμένους συμβούλους της.

Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά δίπλα σου, θα σε ακούσουν προσεκτικά, θα κατανοήσουν κάθε σου ανάγκη και θα σου προσφέρουν λύσεις που εξελίσσονται μαζί με εσένα και τις ανάγκες σου. Είναι το ανθρώπινο πρόσωπο της εταιρείας, αυτό που αναζητάς και που σε κάνει να νιώθεις σιγουριά, γνωρίζοντας πως έχεις κάποιον να ασχοληθεί μαζί σου σε προσωπικό επίπεδο, ό,τι κι αν χρειαστείς, όποτε και αν το χρειαστείς.

Speed On: Η ευέλικτη ασφάλεια αυτοκινήτου

Κάπως έτσι βρέθηκα να συζητώ για την ασφάλεια του νέου αυτοκινήτου μου, που ήθελα να καλύπτει τόσο εμένα, όσο και αυτό… Εκεί έμαθα για το Speed On, ένα πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου που δεν είναι ένα “one-size-fits-all” προϊόν. Αντίθετα, είναι ένα πρόγραμμα, που προσαρμόζεται στις δικές μας ανάγκες, συνδυάζοντας την καινοτομία με την προσωπική φροντίδα.

Άλλωστε, το ξέρουμε όλοι. Τα απρόοπτα συμβαίνουν, από ένα μικρό ή μεγαλύτερο ατύχημα μέχρι μια μηχανική βλάβη. Αυτές ακριβώς τις στιγμές, το Speed On μας προσφέρει 24ωρη Οδική Βοήθεια, όπου κι αν βρισκόμαστε, με δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της πορείας της προς εμάς.

Όσο για τη διαδικασία της δήλωσης ατυχήματος είναι απλή, με την εταιρεία να καθοδηγεί σε κάθε βήμα. Η επισκευή του οχήματος γίνεται άμεσα μέσω ενός κορυφαίου δικτύου συνεργείων, με απευθείας πληρωμή των εξόδων από την Generali, που σημαίνει λιγότερο άγχος για εμάς και περισσότερο πολύτιμο χρόνο για να επιστρέψουμε γρήγορα στους δρόμους. Γιατί η Generali ξέρει πως το μέλλον χτίζεται στο παρόν και είναι εδώ για να σε στηρίξει, τώρα!

Είσαι ασφαλής οδηγός; Σε περιμένουν προνόμια

Πέρα όμως από μία δύσκολη στιγμή που θα μας βρει στο δρόμο, η Generali φροντίζει και την επιβράβευση της ασφαλούς οδήγησης. Με το Speed On και την υπηρεσία τηλεματικής My Drive, μέσω της εφαρμογής My Generali, γίνεσαι μέλος ενός προγράμματος που ανταμείβει το υπεύθυνο οδηγικό σου στυλ, σύμφωνα με το motto: «Drive your best, Pay less!».

Με το που αποκτήσεις την ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On και ενεργοποιήσεις την υπηρεσία My Drive, απολαμβάνεις άμεσα μια σειρά από προνόμια, όπως:

10€ κουπόνι έκπτωσης με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Έκπτωση 10% στα ασφάλιστρά σου κατά την ανανέωση, αν το οδηγικό σου σκορ είναι πάνω από 50.

στα ασφάλιστρά σου κατά την ανανέωση, αν το οδηγικό σου σκορ είναι πάνω από 50. Έκπτωση έως και 40€ στα ετήσια ασφάλιστρά σου, με μηνιαία επιβράβευση στο πρόγραμμα Club Red .

στα ετήσια ασφάλιστρά σου, με μηνιαία επιβράβευση στο πρόγραμμα . Εξατομικευμένες συμβουλές για να γίνεις πιο ασφαλής οδηγός.

για να γίνεις πιο ασφαλής οδηγός. Έξυπνα tips για να εξοικονομείς καύσιμα.

Αν και θα έπρεπε να είναι για όλους μας αυτονόητο, πρέπει συνεχώς να αναδεικνύουμε ότι το να οδηγείς με υπευθυνότητα σημαίνει ότι προστατεύεις τους γύρω σου, τον εαυτό σου, το περιβάλλον, όπως και τον προϋπολογισμό σου. Γιατί το μέλλον χτίζεται «Εδώ. Τώρα» και η Generali είναι δίπλα σου, σε κάθε βήμα.

Δοκίμασέ το «Εδώ. Τώρα»

Αυτό που έκανα αρχικά εγώ πριν μιλήσω με έναν σύμβουλο της εταιρείας, ήταν πολύ απλό και το προτείνω. Αν θέλεις να δεις πώς το πρόγραμμα Speed On διαμορφώνεται στις δικές σου ανάγκες, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το εργαλείο υπολογισμού ασφαλίστρων στην ιστοσελίδα της Generali. Απλά βάλε τα στοιχεία του οχήματός σου και θα δεις επί τόπου την τιμή, προσαρμοσμένη στα δικά σου δεδομένα.

Αν επιθυμείς και εσύ σιγουριά και ουσιαστική υποστήριξη κάθε φορά που βγαίνεις στον δρόμο, τότε η επιλογή της Generali για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου είναι μία πολύ καλή επιλογή. Προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι, καθώς συνδυάζει την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με την ανθρώπινη επαφή και την καινοτομία που κάνουν τη διαφορά στην πράξη, κάθε μέρα.

