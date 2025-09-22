Ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά της 57χρονης συζύγου του κρίθηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 52χρονος, ο οποίος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 7 μηνών με αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, την οποία επικαλείται το magnesianews.gr, ο 52χρονος την απείλησε, ότι θα πάει στα χωράφια και πως «μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου», ενώ παράλληλα την κλώτσησε στην αριστερή πλευρά της λεκάνης φορώντας αρβύλα με μεταλλική επένδυση στο μπροστινό μέρος, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει και να την στείλει στο νοσοκομείο. Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι η σύζυγός του πάσχει από κατάθλιψη και όταν δεν παίρνει τα φάρμακά της. είναι άλλος άνθρωπος. Ο 52χρονος υποστήριξε ότι δεν την απείλησε και δεν τη χτύπησε, ισχυρισμό που επιβεβαίωσε η κόρη του ζευγαριού, που κατέθεσε ως μάρτυρας.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 1999, έχουν δύο παιδιά 20 και 25 χρονών και από το 2022 αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η γυναίκα που κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας, είπε ότι ο 52χρονος είναι επιθετικός με την ίδια και τα παιδιά τους, την έχει σακατέψει, τη χτυπάει συνέχεια και είναι γεμάτη μελανιές, ενώ είπε, ότι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και υπάρχουν όροι να μην την πλησιάζει στα 100 μέτρα. Το επεισόδιο έγινε στο κυριακάτικο τραπέζι, όταν ο άνδρας τη ρώτησε αν πήγε στο πανηγύρι και της είπε ότι την αποκαλούν «φαγκρί» και «καγκουρό» και γελούν μαζί της. Τότε, σύμφωνα με τη γυναίκα ο άνδρας και η κόρη της γέλασαν, εκείνη τους ρώτησε γιατί γελούν και τους είπε «γελάει καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος».

Σύμφωνα με την παθούσα, τότε ο σύζυγός της σήκωσε το πόδι του και της έδωσε κλωτσιά με την αρβύλα στο αριστερό μέρος της λεκάνης. Επίσης της είπε «βγαίνω έξω, μόλις επιστρέψω να έχεις ανοίξει τον λάκκο σου, να σε ρίξω μέσα». Της είπε ακόμη, ότι θα την βγάλει τρελή στο δικαστήριο και ότι θα την διώξει από το σπίτι. Η γυναίκα ανέφερε προηγούμενο περιστατικό τον Φεβρουάριο φέτος που ακόνιζε μαχαίρια και έλεγε, ότι θα της κόψει τα αυτιά. Μετά το περιστατικό, η γυναίκα είπε, ότι τηλεφώνησε σε μια φίλη της, που κάλεσε την Αστυνομία και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο στις 2:00 μετά τα μεσάνυχτα για παροχή πρώτων βοηθειών.

Η κόρη του ζευγαριού που ήταν μπροστά στο επεισόδιο, είπε ότι οι γονείς της συζητούσαν για οικονομικά θέματα και η γυναίκα ζήτησε από τον πατέρα της, να πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις, ενώ διέψευσε, ότι την απείλησε και τη χτύπησε. Ακόμη είπε, ότι οι γονείς μένουν μαζί παρά την αίτηση διαζυγίου και τόνισε ότι η μητέρα της αντιμετωπίζει βαριά ψυχολογικά προβλήματα. Ακόμη είπε, ότι ο 52χρονος δεν είναι βίαιος και υποστήριξε, ότι όλα συμβαίνουν εξαιτίας των φαρμάκων που παίρνει η μητέρα της.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στο δικαστήριο με έγγραφα, σύμφωνα με τ αοποία η γυναίκα έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική και παρακολουθείται στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας και μια σακούλα φάρμακα, ενώ τόνισε ότι δεν γνωρίζει, αν η γυναίκα έχει καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Όπως είπε, ο ίδιος συντηρεί την 57χρονη, που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της, ότι όταν δεν παίρνει τα φάρμακά της είναι σε έξαρση και ότι όταν κάθισαν να φάνε, επειδή θα πάρει μια αποζημίωση, της είπε να δώσει 200 ευρώ για να πληρώσει τον ΕΛΓΑ. «Τότε σηκώθηκε πάνω, χτύπησε το τραπέζι, είπε δεν πληρώνω τίποτα, είμαι άρρωστη και είσαι υποχρεωμένος να με φροντίζεις», είπε ο 52χρονος.

Ο ίδιος κατέθεσε ακόμη, ότι πήγε στα χωράφια να βρει άτομα για τη συγκομιδή των κάστανων και έμαθε τηλεφωνικά από την κόρη του, ότι η σύζυγός του είχε πάει στην Αστυνομία και μόλις το έμαθε, τηλεφώνησε ο ίδιος στο Α.Τ. Μηλεών Πηλίου. Ζήτησε δε από το Δικαστήριο να νοσηλευτεί στην Ψυχιατρική του Νοσοκομείου, όπου βρισκόταν παλιότερα και είχε καλύτερα αποτελέσματα. Ο ίδιος είπε, ότι θέλει να τη φροντίσει, γιατί είναι σύζυγός του και έχουν δύο παιδιά, εκείνος πληρώνει όλα τα έξοδα του σπιτιού και τα φάρμακά της, ενώ αποφεύγει να συζητήσει μαζί της, όταν είναι σε έξαρση.

Η εισαγγελέας έδρας ανέφερε, ότι όντως υπάρχει περιστατικό βίας και απειλών και εφόσον υπάρχει ρήξη μεταξύ τους, δεν πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο σπίτι και πρότεινε την ενοχή του κατηγορούμενου, καθώς το ιατρικό πιστοποιητικό αποδεικνύει, ότι η γυναίκα έχει δεχτεί κάποιου είδους κακομεταχείριση.