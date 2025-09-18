Ένας μοτοσικλετιστής επιτέθηκε με κράνος σε οδηγό ταξί, ενώ τον απείλησε και με το πιστόλι που είχε κρυμμένο στο τσαντάκι του, το οποίο μάλιστα εκπυρσοκρότησε, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Αιτία του επεισοδίου ήταν μια γυναίκα που είχε πάρει κούρσα ο ταξιτζής. Η περιπέτεια ξεκίνησε για τον οδηγό του ταξί μετά από διένεξη που είχε με γυναίκα επιβάτη. Εκείνη φαίνεται να κάλεσε τον φίλο της, στον οποίο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της και εκείνος την περίμενε στο σημείο που θα αποβιβαζόταν. Μόλις έφθασε το ταξί, τότε ο οδηγός της μηχανής και φίλος της γυναίκας άρχισε να του επιτίθεται.

«Φώναζε στον ταξιτζή “άνοιξε την πόρτα, βγες έξω”. Βγαίνει ο ταξιτζής έξω, ο μηχανόβιος τον έβριζε. Σε μια φάση ο ταξιτζής τον σπρώχνει και του ρίχνει με το κράνος ο μηχανόβιος στο κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή ο ταξιτζής, αφού είχε χτυπηθεί δυο-τρεις φορές ήδη από τον μηχανόβιο, έψαχνε κάτι στο πορτπαγκάζ. Κάτι στο χέρι κράτησε, δεν έκανε κάποια κίνηση εκείνη τη στιγμή», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο μάρτυρας και ένας διερχόμενος οδηγός μπήκαν στη μέση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όμως «παγωσαν», όταν είδαν το τσαντάκι του οδηγού της μηχανής. «Ο μηχανόβιος στο τσαντάκι του είχε ένα όπλο. Εκείνη τη στιγμή έκανα εγώ λίγο πίσω, το παιδί με το αυτοκίνητο που είχε σταματήσει έφυγε και καλά έκανε. Το έβγαλε το όπλο προφανώς για απειλή και εκεί που είχαμε όλοι πλέον απομακρυνθεί εκπυρσοκρότησε το όπλο του κυρίου», πρόσθεσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο ήταν ρέπλικα και δεν τραυματίστηκε κανείς.

Το επεισόδιο έγινε τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής στην οδό Ζησιμοπούλου, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Παλαιού Φαλήρου. Ο οδηγός του ταξί τρομοκρατημένος κάλεσε την Αστυνομία, ενώ ο οδηγός της μηχανής απομακρύνθηκε απ’ το σημείο μαζί με τη γυναίκα. Ο ταξιτζής κατάφερε να συγκρατήσει την πινακίδα του οδηγού της μηχανής και πλέον τον αναζητά η Ασφάλεια.