Η επίδοση σημειώθηκε με το νέο υπεραυτοκίνητο YANGWANG U9 Xtreme στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ για ηλεκτρικό όχημα αλλά και το μέγιστο των 490,484 χλμ./ώρα του ταχύτερου βενζινοκίνητου μοντέλου, καθιστώντας το, το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο συνολικά.

Αρχικά γνωστό με την ονομασία U9 Track/Special Edition, και πλέον επίσημα ως YANGWANG U9 Xtreme στην έκδοση παραγωγής (ή U9X εν συντομία), το ταχύτερο αυτοκίνητο στον πλανήτη βασίζεται στην υπάρχουσα τεχνική αρχιτεκτονική του U9, που κυκλοφορεί ήδη στην Κίνα, και αξιοποιεί μία σειρά συστημάτων με πρωτοποριακή τεχνολογία. Φέρει τέσσερις υπερ-υψηλής ταχύτητας ηλεκτροκινητήρες που λειτουργούν έως και τις 30.000 σ.α.λ. και αποδίδουν συνολικά περισσότερους από 3.000 ίππους.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Στέλλα Λι, δήλωσε: «Αυτή είναι μια εξαιρετικά περήφανη στιγμή για όλους τους εργαζόμενους στην ομάδα του τμήματος έρευνας και εξέλιξης. Η YANGWANG είναι μια μάρκα που δεν αναγνωρίζει το αδύνατο, και μόνο μέσω αυτής της δέσμευσης προς το μέλλον μπορείς να καταλήξεις σε ένα όχημα σαν το U9X. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλη την ομάδα, καθώς και τις ευχαριστίες μου στον οδηγό, Marc Basseng, για την τεχνική του συμβολή και την ικανότητά του. Είναι υπέροχο το γεγονός ότι το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο είναι πλέον ηλεκτρικό.»