Ο Καναδός δισεκατομμυριούχος Λόρενς Στρολ είναι συνιδιοκτήτης της Aston Martin, και ο γιος του, ο Λανς, αγωνίζεται για την ομάδα Aston Martin F1. Ο Λόρενς είδε μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική ευκαιρία. Συγκεκριμένα, η μάρκα ένωσε τις δυνάμεις της με τη βρετανική εταιρεία egg για να δημιουργήσει ένα αποκλειστικό καρότσι μωρού .

Το καρότσι, γνωστό ως egg3, είναι εμπνευσμένο από το DBX707 και, σύμφωνα με την εταιρεία, έχει δημιουργηθεί για να συνδυάσει το «πάθος για τον σχεδιασμό και την μηχανική αριστεία».

Όλες οι εκδόσεις egg3 διαθέτουν ζάντες , εμπνευσμένες από εκείνες των Valour και Victor. Το πλαίσιο έχει φινίρισμα με καπιτονέ λεπτομέρειες .

Η Aston Martin θα διαθέτει το καρότσι σε τρία διαφορετικά φινιρίσματα. Το πρώτο είναι σε μια απόχρωση του πράσινου, η. Υπάρχουν επίσης δύο γκρι εκδόσεις . Σύμφωνα με την αυτοκινητοβιομηχανία, το egg3 μπορεί να υποστηρίξει έως και 25 κιλά.

Όπως κάθε είδος πολυτελείας, έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το egg3 είναι ακριβό. Στην πραγματικότητα, η τιμή του ξεκινά από 3.000 δολάρια.