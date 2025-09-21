Η Μαύρη Θάλασσα, γνωστή για τις ήρεμες ακτές και τα ήπια νερά της, κρύβει ένα εντυπωσιακό και συχνά αναπάντεχο φυσικό φαινόμενο: τους υδροσίφωνες. Αυτοί οι περιστρεφόμενοι στύλοι νερού, που θυμίζουν ανεμοστρόβιλους, σχηματίζονται όταν θερμός και υγρός αέρας αναρροφάται από την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας μια στήλη νερού που συνδέει τη θαλάσσια επιφάνεια με τα νέφη.

Στις 21 Οκτωβρίου 2024, μεγάλοι υδροσίφωνες καταγράφηκαν στη Μαύρη Θάλασσα. Οι εικόνες που τραβήχτηκαν από παραθεριστές στην περιοχή δείχνουν την εντυπωσιακή εμφάνιση αυτών των φυσικών φαινομένων.

Τι είναι οι υδροσίφωνες;

Οι υδροσίφωνες είναι περιστρεφόμενοι στύλοι νερού που σχηματίζονται πάνω από τη θάλασσα. Μπορούν να είναι είτε αδύναμοι και βραχύβιοι, είτε ισχυροί και επικίνδυνοι. Στη Μαύρη Θάλασσα, οι υδροσίφωνες εμφανίζονται κυρίως κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών καταιγίδων ή έντονων θερμοκρασιακών διαφορών μεταξύ της θάλασσας και της ατμόσφαιρας.