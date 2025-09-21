Με καζάνι που βράζει μοιάζει η Βαλτική, όπου ο υβριδικός πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ φουντώνει ολοένα και περισσότερο.

Tην Κυριακή, η γερμανική πολεμική αεροπορία έστειλε δύο Eurofighters για να παρακολουθήσουν ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος IL-20M, που πέταξε σε ουδέτερο/διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Εντολή ελέγχου

«Και πάλι, η δύναμη άμεσης αντίδρασης (QRA) μας, με δύο Eurofighters, έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει άγνωστο αεροσκάφος χωρίς σχέδιο πτήσης ή ασύρματη επικοινωνία σε διεθνή εναέριο χώρο», ανέφερε η Luftwaffe.

«Επρόκειτο για ρωσικό αναγνωριστικό IL-20M. Μετά την οπτική ταυτοποίηση, παραδώσαμε τα καθήκοντα συνοδείας στους Σουηδούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και επιστρέψαμε στη βάση Ρόστοκ-Λάγκε», πρόσθεσε.

Σε απόλυτη επιφυλακή

Το Βερολίνο βρίσκεται σε απόλυτη επιφυλακή για την κατάσταση στην Εσθονία μετά την παραβίαση για δώδεκα λεπτά το βράδυ της Παρασκευής του εναέριου χώρου της από τρία ρωσικά αεροσκάφη MiG-31.

Η παραβίαση

Παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο διαψεύδει, η εσθονική πλευρά προσκόμισε στοιχεία και χάρτες που επιβεβαιώνουν την παραβίαση.

Η ανάρτηση της Εσθονίας:

Τη Δευτέρα αναμένεται να συζητηθεί η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Το άρθρο 4

Στο μεταξύ η κυβέρνηση της Εσθονίας ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για διαβουλεύσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων, που αναμένεται να συζητηθεί την 1η Οκτωβρίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη.

Τα παραπάνω γεννούν το φόβο ότι ένα ανθρώπινο λάθος θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα θερμό επεισόδιο και τότε η «πυριτιδαποθήκη» της Βαλτικής να εκραγεί.