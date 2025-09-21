Μία μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση προκάλεσε σοβαρές αναταραχές στη λειτουργία αεροδρομίων σε ολόκληρη την Ευρώπη, διαταράσσοντας ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην επιχειρησιακή του λειτουργία.

Οι αρχές του αεροδρομίου ζήτησαν από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεών τους και για τη Δευτέρα, καθώς η κατάσταση παραμένει αβέβαιη.

Την Κυριακή, ακυρώθηκαν συνολικά 75 πτήσεις 45 αναχωρήσεις και 30 αφίξεις αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με το Σάββατο, όταν είχαν ακυρωθεί 38 πτήσεις (25 αναχωρήσεις και 13 αφίξεις).

«Το αντιμετωπίζουμε μέρα με τη μέρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Ιχσάνε Τσιούα Λέχλι, χωρίς να είναι σε θέση να προσδιορίσει πότε θα επανέλθει η ομαλή λειτουργία.

Disrupted airport operations also on Monday 22 September, causing flight delays and cancellations. Check the status of your flight before coming to the airport. More information on our website: https://t.co/CGtagAiP9J pic.twitter.com/s9c74VeQ5K — Brussels Airport (@BrusselsAirport) September 21, 2025

Με πληροφορίες από Euronews