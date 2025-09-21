Μια καταγγελία που σοκάρει έγινε γνωστή την Κυριακή και σύμφωνα με αυτή εργαζόμενος μετανάστης πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε πως ο εργοδότης του τον γρονθοκόπησε άγρια και πήγε να τον πνίξει.

«Με χτυπούσε μου γροθιές στο πρόσωπο. Και εδώ κάτω από το μάτι. Με έπιασε με τα χέρια του στον λαιμό και πήγε να με πνίξει. Με τα δύο του χέρια με έπιασε στο λαιμό και εγώ έπεσα κάτω και μου έριχναν νερό με ένα μπουκάλι» τόνισε μιλώντας στην εκπομπή του Mega “Εξελίξεις Τώρα”, όπου περιέγραψε τη επίθεση που δέχθηκε:

«Δεν έχω μιλήσει τρεις μέρες και μετά όταν πήγα στον γιατρό μου είπε να μην μιλάω. Να παίρνω μόνο φάρμακα και να πίνω νερό. Μου είπε ότι σε μια εβδομάδα θα είμαι καλά, αλλά εδώ και πέντε μέρες δεν είναι καλά. Δεν μπορώ να φάω και πονάω πάρα πολύ» είπε και πρόσθεσε: «Μου έριχνε κούνια εδώ στο μάτι. Είναι όλα μαύρα. Δεν βλέπω καλά».