Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το χωριό Μπερέζοβε στη νοτιοανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης πως δυνάμεις του πραγματοποίησαν με επιτυχία, στη διάρκεια της νύχτας, πλήγματα με όπλα υψηλής ακριβείας σε εγκαταστάσεις της ουκρανικής στρατιωτικής βιομηχανίας.

Το Ρόιτερς επισημαίνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή.