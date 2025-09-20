Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας προχωρά στην επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αύριο Κυριακή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της πορτογαλικής διπλωματίας, «η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης (…) Η επίσημη ανακήρυξη της αναγνώρισης θα λάβει χώρα την Κυριακή 21η Σεπτεμβρίου», παραμονή της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η πρόθεση της Λισαβόνας να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος είχε διαφανεί ήδη από τα τέλη Ιουλίου, μετά από «πολλές επαφές» με διεθνείς εταίρους και λαμβάνοντας υπόψη «την εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη της σύγκρουσης, στο ανθρωπιστικό επίπεδο και εξαιτίας των επανειλημμένων αναφορών σε ενδεχόμενη προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών» στο Ισραήλ, όπως είχε επισημάνει το γραφείο του πρωθυπουργού.

Διεθνής κινητικότητα για το παλαιστινιακό ζήτημα

Η Πορτογαλία δεν είναι η μόνη χώρα που προχωρά άμεσα σε αναγνώριση. Τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη έχει προγραμματιστεί σύνοδος για το μέλλον της λύσης των δύο κρατών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με συμπροεδρεύοντες τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, εννέα χώρες αναμένεται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της συνόδου: Ανδόρα, Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Βρετανία, Άγιος Μαρίνος και Γαλλία.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία ψήφισμα υπέρ του μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, το οποίο ωστόσο προέβλεπε τον αποκλεισμό της Χαμάς.

Η Ισπανία, η οποία συνορεύει με την Πορτογαλία, είχε ήδη αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τον Μάιο του 2024, από κοινού με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία.

Σήμερα, περίπου τα τρία τέταρτα των 193 κρατών-μελών του ΟΗΕ έχουν προχωρήσει σε αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, του οποίου η ίδρυση είχε ανακηρυχθεί από την εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1998.