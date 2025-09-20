Προφανώς και ο Ανδαλουσιανός τεχνικός εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του κόντρα στην Κηφισιά, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην διάρκεια που βγάζουν ως το τέλος των αγώνων και η οποία έχει φέρει δύο νίκες μέσα σε μόλις λίγες μέρες.

Στο πρώτο του σχόλιο, ο Ανδαλουσιανός σημείωσε ότι, «όλη η αξία πάει στους παίκτες. Στο πρώτο παιχνίδι προσπάθησα να οργανώσω την ομάδα αρκετά γρήγορα. Κοίταξα όμως και τα δύο προηγούμενα ματς του συναδέλφου μου. Στο πρώτο ματς έχω το 50% της ευθύνης για τη νίκη. Σιγά-σιγά μαθαίνω τους παίκτες μου. Χρειαζόμαστε τους παίκτες που είναι τραυματίες και πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί για 90 λεπτά σε κάθε ματς».

Πέραν της νίκης, ο Χιμένεθ δεν παρέλειψε να σημειώσει και όσα δεν του άρεσαν από την ομάδα του. «Σήμερα, στο δεύτερο μέρος είχαμε 100% τον έλεγχο του αγώνα. Ξεχάσαμε όμως ότι η Κηφισιά είναι δουλεμένη ομάδα και καλή στις αντεπιθέσεις με τον Τετέι. Αυτό που είδαμε είναι ότι ακόμα και με παίκτη παραπάνω, στις στατικές φάσεις η Κηφισιά ήταν επικίνδυνη. Στις στατικές φάσεις δεν παίζει ρόλο το αριθμητικό πλεονέκτημα. Δώσαμε την ευκαιρία στην Κηφισιά να μπει στην περιοχή μας με ανότητα λάθη. Ωστόσο τα παιδιά προσπαθούν όσο περισσότερο μπορούν».

Ο Άρης κέρδισε πάλι με γκολ στα τελευταία λεπτά και ο 61χρονος τεχνικός ρωτήθηκε για την επιμονή της ομάδας ως το τέλος… «Είναι ξεκάθαρο ότι τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται μέχρι το τέλος. Την τελευταία φορά που κατέκτησα τίτλο στην Ελλάδα, 5-6 ματς ήρθαν στις καθυστερήσεις. Για μένα δεν υπάρχει ένταση μόνο στην αρχή ή μετά. Εφόσον μπορούμε, πρέπει να το κάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Μπορεί να μην κάνουμε καλό ματς, αλλά η ένταση είναι αδιαπραγμάτευτη».

Οι τρεις νίκες έχουν αλλάξει την ψυχολογία στις τάξεις του Άρη, με τον Χιμένεθ να κρατάει χαμηλά τη μπάλα. «Το καλύτερο φάρμακο στο ποδόσφαιρο είναι οι νίκες. Είναι σίγουρο ότι η νίκη απέναντι στον Ατρόμητο βοήθησε την ομάδα να… σηκωθεί ψυχολογικά μετά από ισχυρά πλήγματα που δεχτήκαμε. Δεν είμαστε, όμως, ούτε η Ρεάλ ούτε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Ταπεινότητα, δουλειά και ένταση. Κάποια στιγμή θα κερδίσουμε, κάποια θα χάσουμε αλλά πάντα πρέπει να δίνουμε την ψυχή μας στο χορτάρι.

Επίσης, είμαι ευγνώμων για τη στήριξη του κόσμου. Δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα δίχως κόσμο. Πρέπει να υπερασπιστούμε με τιμή τη φανέλα του ΑΡΗ. Στο ποδόσφαιρο βέβαια υπάρχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα αλλά με τη στήριξη του κόσμου θα είμαστε πάντα δυνατοί».

Ο Άρης έχει μπροστά του ένα φαινομενικά εύκολο ματς με τον Μαρκό για το Κύπελλο, με την ομάδα να είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει σοβαρότητα. «Και ταπεινότητα… Ο πιο μεγάλος κίνδυνος είναι να το θεωρήσουμε εύκολο. Οι ποδοσφαιριστές χαμηλότερων κατηγοριών έχουν κίνητρο όταν παίζουν με μεγαλύτερες ομάδες όπως ο Άρης. Θέλουν να αποδείξουν ότι αξίζουν να παίζουν σε ανώτερες κατηγορίες. Για αυτό υπάρχουν πάντα εκπλήξεις. Αν δεν σεβαστούμε τον αντίπαλό μας ως μεγάλο αντίπαλο, θα έχουμε κάνει κακό ξεκίνημα».