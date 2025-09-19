Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει προλάβει να αλλάξει ήδη κάμποσα πράγματα στην καθημερινότητα του Άρη, στην… επέτειο των δύο εβδομάδων από τη μέρα που ανέλαβε την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Από την αλλαγή κλίματος… μέχρι και τη διαχείριση του ρόστερ, το οποίο ο Ανδαλουσιανός έχει προλάβει να το δει σχεδόν όλο σε πλήρη δράση. Ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα, εάν αναλογιστεί κάποιος ότι έχει κάτσει στον πάγκο της ομάδας σε μόλις δύο παιχνίδια.

Ο 61χρονος προπονητής έχει χρησιμοποιήσει 21 (!) ποδοσφαιριστές στις αναμετρήσεις με Ατρόμητο και Παναιτωλικό. Δηλαδή το… 67,7% του ρόστερ σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Με δεδομένο μάλιστα ότι υπάρχουν έξι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο και το ρόστερ σταματάει στους 31, ο αριθμός θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερος!

Προφανώς και η ανάγκη οδήγησε τον Χιμένεθ σε αυτή την απόφαση, παράλληλα με την θέλησή του να μοιράσει ευκαιρίες και να στείλει το μήνυμα ότι όλοι θα έχουν ρόλο στο δικό του ροτέισον μέσα στη σεζόν.