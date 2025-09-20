Η ενδεκάδα του Άρη: Διούδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ – Μόντσου, Ράτσιτς – Μορουτσάν, Γαλανόπουλος, Ντούντου – Μορόν
Ολυμπιακός: Στους 100 ακριβότερους συλλόγους του κόσμου βάση Transfermarkt
Η χρηματιστηριακή αξία ενός συλλόγου παρουσιάζει αρκετά «σκαμπανεβάσματα», ανάλογα με τους παίκτες και την δική τους αξία. Με τα «νούμερα» που υπάρχουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, κανείς δεν θα πίστευε ότι μία ελληνική ομάδα βρίσκεται στους 100 ακριβότερους συλλόγους του κόσμου. Και όμως, το κατάφερε ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με το Transfermarkt. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πλέον στην […]
Οπαδοί του Παναθηναϊκού στο «Ντέρμπι ντελα Καπιτάλε»
Την Κυριακή (21/09) στις 13:30, η Ιταλία θα «κινείται» σε ρυθμούς ντέρμπι. Η Λάτσιο ως τυπικά γηπεδούχος, θα αντιμετωπίσει τη Ρόμα στο «Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης», για το 186ο «Ντέρμπι ντελα Καπιτάλε». Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, οπαδοί από πολλές χώρες της Ευρώπης, θα μεταβούν στην ιταλική πρωτεύουσα για τον αγώνα. Ανάμεσά τους και […]
Ο καθρέφτης μιας παθογένειας
Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο οι αναφορές αθλητών στους περίφημους χρήστες των social media. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι αθλητές όπως ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας μπάσκετ Κώστας Παπανικολάου και ο ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκαν στις υπερβολές του συγκεκριμένου κοινού ύστερα από επιτυχίες τους. Σαν να έψαχναν ευκαιρία να κάνουν […]
Golden Boy Web στις ακτές της Μεσογείου: Ο Μουζακίτης, η Ελληνική «αναγέννηση» και το Τουρκικό… κύμα
Το Golden Boy Web 2025, το βραβείο που απονέμεται από τους αναγνώστες της Tuttosport στον καλύτερο παίκτη κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη, προσφέρει μια αμφίρροπη μονομαχία με ελληνικό ενδιαφέρον. Το φαινόμενο Χρήστος Μουζακίτης Αυτή τη στιγμή, στην κορυφή με 378.000 ψήφους, βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης. Σε ηλικία 18 χρονών διαθέτει ήδη ένα αξιοσημείωτο βιογραφικό, […]