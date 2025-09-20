Μανόλο Χιμένεθ επαναφέρει την κανονικότητα στην ενδεκάδα του Άρη για την σημερινή αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός παρατάσσει ένα πιο ορθολογικό σχήμα και «πατάει» πάνω στην πετυχημένη «συνταγή» της προηγούμενης εβδομάδας κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο Πέδρο Άλβαρο κατάφερε να συμπεριληφθεί στα βασικά πλάνα του Χιμένεθ και παίρνει θέση στα στόπερ δίπλα στον Φαμπιάνο, με οκτώ νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα και τον προπονητή να… πατάει στη «συνταγή» του αγώνα με τον Ατρόμητο.