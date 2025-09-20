Τρεις σερί νίκες και όλες εκτός έδρας στην εποχή του Ανδαλουσιανού τεχνικού, ο οποίος δεν έχει κάνει τον Άρη… Ρεάλ Μαδρίτης. Αρκείται για την ώρα σε απλά πράγματα. Να τον σοβαρεύει και τον κάνει αποτελεσματικό. Έστω και αν χρειάζεται να επιστρατεύει ήρωες της τελευταίας στιγμής, όπως ήταν ο Μορόν με τον Παναιτωλικό ή ο Μισεουί ο οποίος πήρε τη σκυτάλη στα… buzzer beaters με την Κηφισιά.

Είναι φανερό ότι ο Χιμένεθ με απλά πράγματα έχει καταφέρει σε δύο εβδομάδες να συμμαζέψει τακτικά την ομάδα και κυρίως αμυντικά. Στην επίθεση… ζορίζεται ακόμα δημιουργικά και αποτέλεσε εμπόδιο κόντρα στην Κηφισιά. Εκεί, όμως, μπαίνει ο τομέας στον οποίο ο 61χρονος τεχνικός φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση. Το πνευματικό κομμάτι. Έχει κάνει τους παίκτες να πιστεύουν ως το τέλος, να βγάζουν πείσμα για το αποτέλεσμα και να μην… σβήνουν όσο κυλάει το ματς. Οπως, δηλαδή, γινόταν επί Ουζουνίδη.

Δεν κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας φυσικά… Ο Αρης δεν ήταν τόσο καλός σε αυτά τα τρία πρώτα ματς του Χιμένεθ. Έχει να αντιπαραθέσει, όμως, σοβαρότητα, εξυπνάδα, ποιότητα και σε καμία περίπτωση δεν ήταν χειρότερος από τους αντιπάλους του.

Η Κηφισιά…διέσυρε τον Παναθηναϊκό πριν μία εβδομάδα και σήμερα ο Αρης την «κλείδωσε» μέχρι την αποβολή του Χουχούμη που άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα. Μετά, θα ήταν άδικο να το πούμε…

Αυτές, βέβαια, θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει από το 1ο κιόλας λεπτό, εάν ο Γιουματζίδης ή ο Κουμπαράκης από το VAR έβλεπαν το πεντακάθαρο πέναλτι στον Μορόν. Αν έβλεπαν το πεντακάθαρο χέρι του Αντονίσε στο δεύτερο μέρος. Ο Άρης «φωνάζει» δίκαια για παρολίγο αλλοίωση αποτελέσματος και δεν του… χρύσωσαν το χάπι με την αποβολή του Χουχούμη ή το ακυρωθέν γκολ του Πόμπο. Δίκαιες και οι δύο αποφάσεις.

Ο Αρης βρίσκεται ήδη στον δρόμο της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνοντας μία εβδομάδα στην οποία έχει αντιστρέψει πλήρως το βαρύ κλίμα. Ούτε οι πιο αισιόδοξοι θα περίμεναν το απόλυτο των νικών σε αυτή την τριάδα των εκτός έδρας αγώνων. Τώρα… ας το κρατήσει!