Τρίτο σερί «διπλό» σε μία εβδομάδα για τους Θεσσαλονικείς, επικρατώντας αυτή τη φορά της Κηφισιάς στο Αγρίνιο με 0-1 για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ένα παιχνίδι μέτριο σε ποιότητα και τον Άρη κυρίαρχο ειδικά μετά το 45′ και την απευθείας κόκκινη που αντίκρισε ο Χουχούμης για μαρκάρισμα στον Μορόν. Στο 87′ ο Γκάμπριελ Μισεουί λύτρωσε τους «κιτρινόμαυρους» που είχαν πολλά και δικαιολογημένα παράπονα για τη διαιτησία και δύο πέναλτι που δεν τους δόθηκαν.

Ο αγώνας

Ο Χιμένεθ…πάτησε πάνω στην πετυχημένη «συνταγή» του αγώνα με τον Ατρόμητο, έχοντας ξανά διαθέσιμο και τον Πέδρο Άλβαρο. Ο Πορτογάλος στόπερ πλαισίωσε τον Φαμπιάνο στα στόπερ, με τον Διούδη κάτω από τα δοκάρια και τους Τεχέρο – Μεντίλ στα άκρα της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή επέστρεψαν Μόντσου – Γαλανόπουλος δίπλα στον Ράτσιτς. Μορουτσάν και Ντούντου στα εξτρέμ , με τον Μορόν στην κορυφή.

Ιδια φιλοσοφία και για τον Σεμπαστιάν Λέτολ, που κράτησε ακριβώς την ίδια ενδεκάδα που έφερε τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Ξενόπουλος στο τέρμα, τετράδα άμυνας οι Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι, Χουχούμης. Στα χαφ Πέρεθ και Βιγιαφάνες, με τον Πόμπο μπροστά τους, Παντελίδης – Αντονίσε στα άκρα και Τετέι στην κορυφή.

Το πρώτο ημίχρονο σημαδεύτηκε από τη διαιτησία αφού οι φάσεις ήταν ελάχιστες έως μηδαμινές. Μοναδική εξαίρεση δύο καλά σουτ από Γαλανόπουλο (17′) και Ντούντου (28′) από πλευράς Άρη.

Στα της…διαιτησίας, μόλις στο 1ο λεπτό ο Μορόν ανατράπηκε καθαρά στην περιοχή, αλλά ο Γιουματζίδης δεν έδειξε πέναλτι και ο VAR Κουμπαράκης δεν επενέβη. Στο 17’ το γκολ του Πόμπο ακυρώθηκε σωστά λόγω χεριού του Τετέι, ενώ λίγο πριν το φινάλε ο Χουχούμης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για σκληρό μαρκάρισμα στον Μορόν, αφήνοντας την Κηφισιά με δέκα.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε στον Άρη το πλεονέκτημα για 45 λεπτά και τον οδήγησε σε περισσότερη πίεση προς την Κηφισιά στο δεύτερο μέρος. Ο Χιμένεθ έριξε Μισεουί-Γιαννιώτα στο 56′ και αμέσως μετά ο Μορόν απείλησε με λόμπα τον Ξενόπουλο, που έσωσε την τελευταία στιγμή την Κηφισιά. Στο κόρνερ που ακολούθησε ο Αντονίσε έκανε καθαρό χέρι, όμως ξανά οι διαιτητές δεν υπέδειξαν παράβαση, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες.

Εν τέλει το πείσμα του Άρη ως το τέλος για να φύγει με το «διπλό» καρποφόρησε στο 87′ με το αριστερό σουτ του Μισεουί μέσα από τη μικρή περιοχή, διαμορφώνοντας το τελικό 0-1.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ξενόπουλος – Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι, Χουχούμης- Πέρεθ (89′ Εσκιβέλ), Βιγιαφάνιες (25′ Ντίαζ) – Παντελίδης (65′ Τζίμας), Πόμπο, Αντονίσε (65′ Λαρουσί) – Τετέι

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο (90’+5′ Ρόουζ), Μεντίλ – Μόντσου, Ράτσιτς – Μορουτσάν (40′ Σίστο), Γαλανόπουλος (56′ Μισεουί), Ντούντου (56′ Ντούντου) – Μορόν