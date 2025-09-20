Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Μοναστηράκι, όταν καπνοί αναδύθηκαν από συρμό με προορισμό τον Πειραιά, συνοδευόμενοι από έντονη μυρωδιά. Οι επιβάτες, ανήσυχοι, αποβιβάστηκαν και συνέχισαν τη διαδρομή τους με άλλο συρμό που έφτασε λίγα λεπτά αργότερα.

Η ΣΤΑΣΥ διενήργησε άμεσο τεχνικό έλεγχο και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε βλάβη.

«Εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων», ανέφερε η ανακοίνωση, αποκαλύπτοντας την απρόσμενη αιτία της αναστάτωσης.