Οι ειδήσεις από τη Στουτγκάρδη ταράζουν την –ήδη δύσκολη– ευρωπαϊκή αγορά EV. Η Porsche ενημέρωσε ότι αναθεωρεί προς τα κάτω τη φετινή καθοδήγηση κερδοφορίας και καθυστερεί το λανσάρισμα νέων ηλεκτρικών μοντέλων, επικαλούμενη πιο αργή από το αναμενόμενο ζήτηση.

Ταυτόχρονα, ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο όμιλος Volkswagen θα «γράψει» λογιστικό χτύπημα περίπου 6 δισ. δολαρίων λόγω της αναδιάρθρωσης/μετάθεσης επενδύσεων που σχετίζονται με το Porsche EV pipeline. Για τους επενδυτές είναι καμπανάκι: η ψύχραιμη και σταδιακή μετάβαση στους στόχους ηλεκτροκίνησης φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ειδικά σε premium μάρκες όπου οι τιμές είναι ευαίσθητες.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι καταναλωτές πιθανόν να δουν μεγαλύτερη έμφαση σε υβριδικές/plug-in λύσεις μεσοπρόθεσμα και πιο προσεκτικές ποσότητες σε αμιγώς ηλεκτρικά. Για την Ευρώπη, όπου οι κανονισμοί ρύπων σφίγγουν και ο ανταγωνισμός από Κίνα μεγαλώνει, οι αποφάσεις της Porsche έχουν βαρύτητα συμβολική και ουσιαστική.

Θα πιεστεί η VW να ανακατανείμει πόρους και να «κουμπώσει» καλύτερα την τεχνολογική της στρατηγική (κυψέλες/λογισμικό/πλατφόρμες) με την τρέχουσα ζήτηση.