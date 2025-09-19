Η MI6 ξεκινά ένα νέο dark web portal (πύλη στο σκοτεινό διαδίκτυο) για την στρατολόγηση κατασκόπων για τη Βρετανία.

Η ασφαλής πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Silent Courier («Σιωπηλός Αγγελιοφόρος») έχει ως στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια, διευκολύνοντας την υπηρεσία πληροφοριών να προσλαμβάνει πιθανούς πράκτορες στη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η υπουργός Εξωτερικών Yvette Cooper δήλωσε: «Καθώς ο κόσμος αλλάζει και οι απειλές που αντιμετωπίζουμε πολλαπλασιάζονται, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους μας».

Το Silent Courier είναι προσβάσιμο από την Παρασκευή και παρέχει έναν ασφαλή τρόπο υποβολής ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατία ή εχθρικές δραστηριότητες πληροφοριών.

Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της πύλης – συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για τη χρήση αξιόπιστων VPN και συσκευών που δεν συνδέονται με τους χρήστες – θα είναι διαθέσιμες στο επαληθευμένο κανάλι YouTube της MI6.

Ο Sir Richard Moore, ο απερχόμενος επικεφαλής της MI6, αναμένεται να ανακοινώσει το Silent Courier και να επιβεβαιώσει λεπτομέρειες σχετικά με την πύλη κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή.

Ο κ. Moore, ο οποίος στο παρελθόν είχε καλέσει τους Ρώσους να κατασκοπεύουν για λογαριασμό της Βρετανίας, αναμένεται να δηλώσει: «Σήμερα ζητάμε από όσους διαθέτουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια αστάθεια, τον διεθνή τρομοκρατία ή εχθρικές δραστηριότητες κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών να επικοινωνήσουν με το MI6 με ασφάλεια μέσω του διαδικτύου.

Η εικονική μας πόρτα είναι ανοιχτή για εσάς».

Η CIA ξεκίνησε μια παρόμοια πρωτοβουλία το 2023, δημοσιεύοντας βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο τους πιθανούς Ρώσους κατασκόπους.

Πηγή: SkyNews