Σε μία πολυαναμενόμενη τηλεφωνική επικοινωνία, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αντάλλαξαν απόψεις, όπως μετέδωσαν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η επαφή αυτή πραγματοποιήθηκε σε μία περίοδο όπου οι εμπορικές και γεωστρατηγικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν υψηλές.

Σύμφωνα με αναφορά του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου CCTV, «Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ». Η συνομιλία αυτή θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένης της συγκυρίας και των εξελίξεων που διαμορφώνουν τις διεθνείς σχέσεις.