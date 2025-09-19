Οι Massive Attack έγιναν το τελευταίο συγκρότημα – και το πρώτο με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία – που απέσυρε τον κατάλογό του από το Spotify, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επένδυση 600 εκατομμυρίων ευρώ (520 εκατομμύρια λίρες) του ιδρυτή Daniel Ek στην εταιρεία στρατιωτικής τεχνητής νοημοσύνης Helsing.

Τον Ιούνιο, η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Prima Materia του Ek ηγήθηκε του τελευταίου γύρου χρηματοδότησης της εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας. Το λογισμικό της Helsing χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύει δεδομένα από αισθητήρες και οπλικά συστήματα από πεδία μάχης, ώστε να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τις στρατιωτικές αποφάσεις. Κατασκευάζει επίσης το δικό της στρατιωτικό drone, το HX-2. Ο Ek είναι επίσης πρόεδρος της Helsing.

Το συγκρότημα έκανε την ανακοίνωση την ίδια στιγμή που υπέγραψε μια νέα πρωτοβουλία, το No Music for Genocide, στο πλαίσιο της οποίας μια ομάδα περισσότερων από 400 καλλιτεχνών και δισκογραφικών εταιρειών αποκλείει τη μουσική τους από τις υπηρεσίες streaming στο Ισραήλ.

Σε μια δήλωση, το συγκρότημα ανέφερε:

«Άσχετα με αυτήν την πρωτοβουλία και υπό το φως των (αναφερόμενων) σημαντικών επενδύσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου του σε μια εταιρεία που παράγει στρατιωτικά drones πυρομαχικών και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης ενσωματωμένη σε μαχητικά αεροσκάφη, οι Massive Attack υπέβαλαν ξεχωριστό αίτημα στην δισκογραφική μας εταιρεία να αφαιρεθεί η μουσική μας από την υπηρεσία streaming Spotify σε όλες τις περιοχές.

Κατά την άποψή μας, το ιστορικό προηγούμενο αποτελεσματικής καλλιτεχνικής δράσης κατά τη διάρκεια του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, τα εγκλήματα πολέμου και η γενοκτονία που διαπράττονται τώρα από το κράτος του Ισραήλ καθιστούν επιτακτική την καμπάνια “Όχι Μουσική για τη Γενοκτονία“.

Στην ξεχωριστή περίπτωση του Spotify, το οικονομικό βάρος που έχει επιβαρύνει εδώ και καιρό τους καλλιτέχνες επιδεινώνεται τώρα από ένα ηθικό και δεοντολογικό βάρος, όπου τα χρήματα που κερδήθηκαν με κόπο από τους θαυμαστές και οι δημιουργικές προσπάθειες των μουσικών τελικά χρηματοδοτούν θανατηφόρες, δυστοπικές τεχνολογίες. Αρκετά είναι υπεραρκετό. Ένας άλλος τρόπος είναι εφικτός».

​Ένας εκπρόσωπος του Spotify δήλωσε: «Το Spotify και η Helsing είναι δύο εντελώς ξεχωριστές εταιρείες». Πρόσθεσαν ότι η Helsing «δεν εμπλέκεται στη Γάζα» και οι προσπάθειές της «επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της Ευρώπης στην Ουκρανία». Η Helsing ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Προς το παρόν βλέπουμε παραπληροφόρηση ότι η τεχνολογία της Helsing αναπτύσσεται σε εμπόλεμες ζώνες εκτός της Ουκρανίας. Αυτό δεν είναι σωστό. «Η τεχνολογία μας αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκές χώρες μόνο για αποτροπή και για άμυνα κατά της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία».

Καλλιτέχνες αφαιρούν τη μουσική τους από την πλατφόρμα

Οι Massive Attack εντάσσονται στο αυστραλιανό συγκρότημα King Gizzard and the Lizard Wizard, το καναδικό post-rock συγκρότημα Godspeed You! Black Emperor, το αμερικανικό συγκρότημα Hotline TNT με υπογραφή της Third Man Records, το εναλλακτικό αμερικανικό συγκρότημα Deerhoof και το συγκρότημα Wu Lyf από το Μάντσεστερ, οι οποίοι αφαίρεσαν τη μουσική τους από το Spotify ως αποτέλεσμα της επένδυσης του Ek στην Helsing.

Σε αντίθεση με αυτά τα συγκροτήματα, οι Massive Attack δεν θα μπορούν να φιλοξενήσουν τη μουσική τους στο ευρέως χρησιμοποιούμενο εναλλακτικό Bandcamp, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο σε συγκροτήματα ανεξάρτητων δισκογραφικών εταιρειών. Αφού μετακόμισαν στο Bandcamp – και έκαναν τα άλμπουμ τους να πληρώνουν όσο θέλουν, συμπεριλαμβανομένων των £0 – ολόκληρος ο κατάλογος των 27 άλμπουμ των King Gizzard κατέλαβε τις 27 κορυφαίες θέσεις στην πλατφόρμα.

Η πρωτοβουλία «Όχι Μουσική για τη Γενοκτονία» περιλαμβάνει επίσης καλλιτέχνες όπως οι MJ Lenderman, Amyl and the Sniffers, Rina Sawayama, Jockstrap, KeiyaA, John Glacier, Erika de Casier, Smerz, Wednesday, Nourished by Time, Mike, Yaeji και Faye Webster. Οι εμπλεκόμενοι καλλιτέχνες είτε επεξεργάστηκαν τις περιοχές κυκλοφορίας τους είτε ζήτησαν από τον διανομέα ή την δισκογραφική τους εταιρεία να αποκλείσουν γεωγραφικά τις κυκλοφορίες τους.

Οι Massive Attack επέκτειναν τη συμμετοχή τους σε μια ανάρτηση στο Instagram:

«Το 1991 η μάστιγα της βίας του απαρτχάιντ έπεσε από τη Νότια Αφρική, με τη βοήθεια από απόσταση δημόσιων μποϊκοτάζ, διαμαρτυριών και απόσυρσης έργων καλλιτεχνών, μουσικών και ηθοποιών. Η συνενοχή με αυτό το κράτος θεωρήθηκε απαράδεκτη. Το 2025 το ίδιο ισχύει τώρα για το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ. Από σήμερα, υπάρχει ένα μουσικό αντίστοιχο της πρόσφατα ανακοινωθείσας καμπάνιας @filmworkers4palestine (που υπογράφεται από 4.500 κινηματογραφιστές, ηθοποιούς, εργαζόμενους στον κλάδο και ιδρύματα) – μπορεί να βρεθεί στο @nomusicforgenocide και υποστηρίζει τα ευρύτερα αιτήματα του αναπτυσσόμενου κινήματος @bds.movement. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους μουσικούς να μεταφέρουν τη θλίψη, τον θυμό και την καλλιτεχνική τους συνεισφορά σε μια συνεκτική, λογική και ζωτική δράση για να τερματιστεί η απερίγραπτη κόλαση που δέχεται τους Παλαιστίνιους ώρα με την ώρα».

Οι Massive Attack είχαν σχηματίσει προηγουμένως ένα συνδικάτο για καλλιτέχνες που μιλούσαν υπέρ του παλαιστινιακού λαού μαζί με τους Brian Eno, Kneecap και Fontaines DC, για να προστατεύσουν τους μουσικούς από «απειλές σιωπής ή ακύρωσης καριέρας» από οργανισμούς όπως οι UK Lawyers for Israel (UKLFI), οι οποίοι κατήγγειλαν τον Bob Vylan στην αστυνομία επειδή ηγήθηκε ενός συνθήματος «θάνατος στον IDF» στο Glastonbury, καθώς και επειδή κατήγγειλαν το BBC για τη μετάδοση του σετ.

Για το συνδικάτο, οι Massive Attack δήλωσαν στον Guardian: «Αυτή η συλλογική δράση αφορά στην πραγματικότητα την προσφορά κάποιου είδους αλληλεγγύης σε εκείνους τους καλλιτέχνες που ζουν μέρα με τη μέρα μια γενοκτονία μπροστά στην οθόνη, αλλά ανησυχούν για τη χρήση των πλατφορμών τους για να εκφράσουν τον τρόμο τους γι’ αυτό λόγω του επιπέδου λογοκρισίας στον κλάδο τους ή από εξαιρετικά οργανωμένους εξωτερικούς νομικούς φορείς, τρομοκρατώντας αυτούς και τις ομάδες διοίκησής τους με επιθετικές νομικές ενέργειες. Η πρόθεση είναι σαφής και προφανής: να τους φιμώσουν».