Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού αρκετοί μουσικοί ξεκίνησαν να ανακοινώνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποσύρουν τα τραγούδια τους από την μεγαλύτερα πλατφόρμα streaming, το Spotify.

Το πρώτο βήμα το έκανε το indie συγκρότημα Deerhoof. Σιγά σιγά ξεκίνησαν να ακολουθούν και άλλα συγκροτήματα όπως οι Xiu Xiu, King Gizzard & the Lizard Wizard και οι Hotline TNT. Οι αποχωρήσεις συνεχίζουν ακόμη και τον Σεπτέμβριο. Γιατί όμως ξεκίνησε αυτό το κίνημα, κυρίως ανεξάρτητων μουσικών, αφαιρώντας τα τραγούδια τους από την πιο γνωστή πλατφόρμα μουσικής που έχει 700 εκατ. χρήστες;

Οι καλλιτέχνες αναφέρουν οτι ο λόγος απόσυρσης τους έιναι η σύνδεση του CEO Daniel Ek με την Helsing, μια εταιρία ειδικευόμενη στην αμυντική τεχνολογία που έχει ως σκοπό να «Να πετύχουν τεχνολογική υπεροχή, ώστε οι δημοκρατικές κοινωνίες να είναι ελεύθερες να λαμβάνουν κυρίαρχες αποφάσεις και να διαμορφώνουν τα δικά τους ηθικά πρότυπα». Το 2021 ο Ek μέσω της εταιρίας του Prima Materia επένδυσε πάνω από 100 εκατ. στην γερμανική εταιρία, ενώ τον περασμένο Ιούνιο εξασφάλισε πάνω από 700 εκατ. δολάρια για την Helsing όπου έχει προεδρικο ρόλο πλεον. Δήλωσε επίσης στο Financial Times ότι θα συνεχίσει να επενδύει μέσω της Prima Materia καθώς το AI( τεχνητή νοημοσύνη) μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Το Financial Times επίσης ανέφερε ότι η Helsing παράγει δικά της drone, αεροσκάφη και υποβρήχια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι καλλιτέχνες αποφασίζουν να κόβουν σχέσεις με το Spotify. Το 2013 ο Thom Yorke έβγαλε τα άλμπουμ του για να διαμαρτυθεί για τις πενιχρές απολαβές από τα πνευματικά δικαιώματα ( τα άλμπουμ του έχουν επιστρέψει στην πλατφόρμα). Ένας χρόνο αργότερα η Taylor Swift έγραψε στο The Wall Street Journal ότι «η μουσική δεν θα έπρεπε να είναι δωρεάν» και απέσυρε όλα της τα τραγούδια, τρια χρόνια αργότερα ξανα έγιναν διαθέσιμα σε όλες τις πλατφόρμες μουσικής. Το 2022, ο Neil Young και η Joni Mitchell αποχώρησαν από το Spotify, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας της πλατφόρμας με τον Joe Rogan. Αιτία αποτέλεσαν οι ανησυχίες ότι ο Rogan διέδιδε παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια κατά της COVID-19 μέσω του ιδιαίτερα δημοφιλούς του podcast, The Joe Rogan Experience. Το 2024, οι δύο καλλιτέχνες έβαλαν τέλος στο μποϊκοτάζ τους, καθώς το podcast του Rogan έγινε διαθέσιμο και σε άλλες πλατφόρμες streaming.

«Δεν θέλουμε η μουσική μας να σκοτώνει ανθρώπους. Δεν θέλουμε η επιτυχία μας να συνδέεται με τεχνολογίες μάχης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη», έγραψαν οι Deerhoof σε δήλωσή τους που δημοσιεύτηκε από το NPR. «Είμαστε μια μικρή, ανεξάρτητη μπάντα, ένα είδος οικογενειακής επιχείρησης, και ξέρουμε πότε φτάνει πια. Δεν είμαστε καπιταλιστές και δεν έχουμε καμία φιλοδοξία να κατακτήσουμε τον κόσμο. Αν το τίμημα της ‘αναγνωρισιμότητας’ είναι να επιτρέπουμε στους ολιγάρχες να γεμίσουν τον πλανήτη με ψηφιακά όπλα, τότε εμείς ευχαριστούμε, αλλά δεν θα πάρουμε.»

Το Spotify και η Helsing αρνήθηκαν να σχολιάσουν την αποχώρηση καλλιτεχνών από την πλατφόρμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επενδύσεις του Daniel Ek. Ωστόσο, αρκετοί καλλιτέχνες με τους οποίους μίλησε το NPR τονίζουν πως οι ανησυχίες τους για το Spotify ξεπερνούν κατά πολύ το πού ξοδεύει τα κέρδη του ο διευθύνων σύμβουλος.

«Η ποιότητα ήχου είναι απαράδεκτη. Η μουσική έχει γίνει σχεδόν πολιτισμικά αναλώσιμη, κι αυτό έχει γίνει αποδεκτό ως φυσιολογικό. Και φυσικά, το οικονομικό σκέλος είναι αστείο», λέει ο Jamie Stewart από το πειραματικό ροκ συγκρότημα Xiu Xiu. «Δεν έχει προσφέρει τίποτα καλό στις μπάντες. Έχει ωφελήσει μόνο τον εαυτό του.»

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση Loud & Clear του Spotify, η εταιρεία κατέβαλε το 2024 πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια στη μουσική βιομηχανία — το μεγαλύτερο ποσό από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα streaming. Ωστόσο, ο αριθμός των ατόμων που ανεβάζουν μουσική στο Spotify αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που σημαίνει ότι «το ποσοστό όσων καταφέρνουν να ξεχωρίσουν φαίνεται να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου».

Ο Jamie Stewart αναγνωρίζει ότι το Spotify αποτελεί σημαντική πηγή ψηφιακών εσόδων για τους Xiu Xiu και περιμένει να υπάρξει οικονομική επίπτωση από την αποχώρησή τους.

«Έτσι κι αλλιώς, δεν βγάζουμε σχεδόν καθόλου χρήματα, αλλά είναι ένα ποσό αρκετά αισθητό, που πλέον δεν θα εισπράττουμε», εξηγεί. «Για το Spotify δεν πρόκειται να έχει καμία σημασία. Αλλά για εμάς, είναι ένας πολύ, πολύ μικρός τρόπος να αντισταθούμε σ’ αυτό που έχουν καταντήσει οι τεχνολογικές εταιρείες».

Σύμφωνα με την Ένωση Δισκογραφικών Εταιρειών της Αμερικής (RIAA), τα έσοδα από τη δισκογραφημένη μουσική αυξάνονται σταθερά εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, με το streaming να αποτελεί τον βασικό μοχλό αυτής της ανάπτυξης. Ωστόσο, μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2024 από τον οργανισμό MusiCares — μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία της Recording Academy που στηρίζει την οικονομική, ψυχική και σωματική ευημερία των μουσικών — έδειξε ότι το 69% των συμμετεχόντων δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδά του αποκλειστικά από την ενασχόληση με τη μουσική.

Οι καλλιτέχνες με τους οποίους μίλησε το NPR εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, καθώς παρά τα ιστορικά ρεκόρ κερδών που σημειώνουν τόσο η δισκογραφική βιομηχανία όσο και οι πλατφόρμες streaming, αυτά τα έσοδα φαίνεται πως δεν φτάνουν — ή δεν φτάνουν επαρκώς — στους ίδιους τους δημιουργούς.

Πηγή: NPR