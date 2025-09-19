Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες τους έχουν σχέδιο για να κατασκευαστούν κι άλλα μεγάλα εργοστάσια στις ΗΠΑ με απώτερο στόχο να ενισχυθεί κι άλλο η εγχώρια βιομηχανία, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal.

Το σχέδιο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από επενδυτικό ταμείο ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία για να επενδύσει στην ανάπτυξη ημιαγωγών, φαρμακευτικών προϊόντων, κρίσιμων ορυκτών, ενέργειας, πλοίων και κβαντικής πληροφορικής, αναφέρουν έγγραφα και πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα.

Για ορισμένα από τα έργα αυτά θα υπάρξει προνομιακή μεταχείριση από την Ουάσιγκτον, η οποία θα παράσχει μεταξύ άλλων την παροχή κανονιστικών εγκρίσεων με τη διαδικασία του επείγοντος. Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο μίσθωσης κρατικής γης σε εταιρείες για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Είναι ενδεικτικό ότι σε πρόσφατη δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, χαρακτήρισε το επενδυτικό ταμείο της Ιαπωνίας των 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως «το κλειδί για την τροφοδότηση της επόμενης Χρυσής Εποχής της Αμερικής».

Όλα αυτά την ώρα που η απασχόληση στον μεταποιητικό τομέα των ΗΠΑ έχει υποχωρήσει φέτος, με τον κλάδο να χάνει 38.000 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των οκτώ μηνών έως τον Αύγουστο, παρά το γεγονός ότι η συνολική οικονομία συνεχίζει να προσθέτει θέσεις εργασίας.

Πιο στενές σχέσεις με εταιρείες

Το σχέδιο θα σηματοδοτήσει νέο σταθμό στις προσπάθειες του Τραμπ να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας στην αμερικανική κυβέρνηση κεντρικό ρόλο στην αναμόρφωση της αμερικανικής μεταποίησης, σημειώνεται.

Ήδη τις προηγούμενες εβδομάδες σε μια κίνηση έκπληξη ο Τραμπ διαπραγματεύτηκε και εξασφάλισε κρατικό μερίδιο στην εταιρεία ημιαγωγών Intel, στην οποία το αμερικανικό Δημόσιο κατέχει πλέον μετά την κίνηση αυτή το 10%. Επίσης η αμερικανική κυβέρνηση διαπραγματευτεί «χρυσή μετοχή» στην U.S. Steel και έχει πείσει εταιρείες μικροτσιπ να παραχωρήσουν στις ΗΠΑ ποσοστό από πωλήσεις τους στην Κίνα.

Ήδη ο Τραμπ και ο υπουργός Εμπορίου του Χάουαρντ Λούτνικ φέρονται να συζήτησαν κατ’ ιδίαν την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων που θα παράγουν αεροστροβίλους και γενόσημα φάρμακα. Έχουν επίσης συζητήσει επενδύσεις για νέους πυρηνικούς σταθμούς και αγωγούς μεταφοράς ενέργειας, σημειώνεται. Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών ο Τραμ έχει ήδη ανακοινώσει κοινοπραξία με την Ιαπωνία για την κατασκευή αγωγού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλάσκα μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Οι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί ένα τόσο εκτεταμένο πρόγραμμα βιομηχανοποίησης εξακολουθούν να συζητούνται και όσοι έχουν άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων προειδοποίησαν ότι τα σχέδια θα μπορούσαν να αλλάξουν, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το επενδυτικό ταμείο και ο ρόλος της Ιαπωνίας

Μνημόνιο συμφωνίας που υπεγράφη από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία πριν λίγες εβδομάδες μπορεί να δώσει στον Τραμπ ευρείες επιλογές καθορισμού του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται οι επενδύσεις των 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συμφωνήθηκαν. Μπορεί να συσταθεί ειδική επιτροπή, υπό την προεδρία του Λούτνικ, η οποία θα προτείνει έργα στον πρόεδρο. Αφού το κόστος ενός έργου μοιραστεί 50-50 μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, οι ΗΠΑ θα μπορούν να λαμβάνουν το 90% των κερδών από τις επενδύσεις, σημειώνεται.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να αυξήσει τους δασμούς εάν η Ιαπωνία αρνηθεί να χρηματοδοτήσει πλήρως κάποιο συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με τη συμφωνία, ή να αναγκάσει την Ιαπωνία να μην λάβει μέρος των εσόδων που της αναλογούν από ένα έργο εάν αυτό χρηματοδοτηθεί μόνο εν μέρει από το Τόκιο. Οι Ιάπωνες προμηθευτές θα έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων ξένων εταιρειών στα έργα.