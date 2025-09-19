Άνδρας από την Καστοριά διαγνώστηκε με τον ιό της φυματίωσης ύστερα από εργαστηριακό έλεγχο και νοσηλεύεται. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή και δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει την ενδεδειγμένη αντιβιοτική αγωγή, στην οποία ανταποκρίνεται θετικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ασθενής μεταφέρθηκε για εξειδικευμένη φροντίδα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι θεράποντες ιατροί δηλώνουν αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, επισημαίνοντας ότι δεν χρειάζεται απομόνωση, καθώς ακολουθούνται τα σύγχρονα ιατρικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της νόσου.

Αμέσως μετά τη διάγνωση, οι υγειονομικές αρχές ξεκίνησαν την απαραίτητη ιχνηλάτηση επαφών. Εργαστηριακοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τόσο στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον όσο και στους συναδέλφους του στον χώρο εργασίας. Τα αποτελέσματα υπήρξαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς κανένα από τα δείγματα δεν βρέθηκε θετικό, αποκλείοντας, προς το παρόν, τον κίνδυνο διασποράς.

Οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ωστόσο επισημαίνεται ότι η έγκαιρη κινητοποίηση και η σωστή εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών συνέβαλαν αποφασιστικά στον περιορισμό του περιστατικού.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, κ. Λάζαρος Παπαδόπουλος, έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις, αναφέροντας πως ο ασθενής δεν είναι πλέον μεταδοτικός, καθώς ακολουθεί την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Όσον αφορά τις στενές του επαφές, σημείωσε ότι κάποιες εξετάσεις Mantoux έδειξαν έκθεση στον ιό, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν ενδείξεις ενεργού νόσου.

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε, τέλος, πως πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, γεγονός που δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή πλήρους επιδημιολογικής έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης.