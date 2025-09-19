H Σαντορίνη αναδείχθηκε στην κορυφή των προτιμήσεων των Καναδών ταξιδιωτών, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία «Bucket List Destinations» στα φετινά βραβεία «Travellers’ Top Picks» της Air Canada Vacations.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, «η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει την απίστευτη γοητεία και ομορφιά που χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως ταξιδιωτικό προορισμό για επισκέπτες από όλον τον κόσμο». Ειδικά για τη Σαντορίνη, τονίζουν πως προσφέρει «καρτ-ποσταλικές εικόνες με τα ασβεστωμένα σπίτια και τους μπλε τρούλους, σκαρφαλωμένα σε ηφαιστειακούς βράχους, την ώρα που ο ήλιος δύει πάνω από τα γαλαζοπράσινα νερά, “ζωγραφίζοντας” τον ουρανό με μοναδικά χρώματα».

Διεθνής αναγνώριση και ενίσχυση του τουρισμού

Τα συγκεκριμένα βραβεία πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα ετών λειτουργίας της Air Canada Vacations, παρέχοντας τη δυνατότητα στο κοινό να ψηφίσει τους αγαπημένους του διεθνείς προορισμούς σε δέκα διαφορετικές κατηγορίες. Παράλληλα, συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν προσωπικές ταξιδιωτικές εμπειρίες και να διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα και άλλες προσφορές από την εταιρεία. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Nino Montagnese, τα βραβεία αποσκοπούν στο να «φωτίσουν μερικά από τα κρυμμένα διαμάντια του κόσμου και να τα κάνουν προσιτά και συναρπαστικά για όλους τους Καναδούς».

Ελληνική παρουσία στην τελετή απονομής

Η επίσημη τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος, απάντησε σε ερωτήσεις των διοργανωτών, παρουσιάζοντας τη μοναδικότητα της Σαντορίνης και της Ελλάδας γενικότερα ως κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως. Το ελληνικό βραβείο παρέλαβε ο ίδιος, παρουσία του γενικού προξένου της Ελλάδας στο Τορόντο, Ιωάννη Χατζαντωνάκη.