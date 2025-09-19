Έκρηξη σε μάντρα με οικοδομικά υλικά σημειώθηκε στην Κοζάνη.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, δύο άτομα τραυματίστηκαν εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε μάντρα έξω από το Τσοτύλι Κοζάνης,

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη προήλθε από φιάλη οξυγόνου.

Όπως μεταδίδει το Kozanimedia, επικαλούμενο πληροφορίες, ένα άτομο έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά, με ακρωτηριασμό άκρου ή και άκρων, ενώ δεύτερο άτομο είναι ελαφρά τραυματίας.

Στο σημείο, βρέθηκαν αμέσως η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.