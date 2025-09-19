Η επανεμφάνιση των κλοπών αυτοκινήτων ανησυχεί έντονα όλη την Ευρώπη, με τα ποσοστά να καταγράφουν σημαντική αύξηση μετά την περίοδο σχετικής ύφεσης που επέφερε η πανδημία. Οι κλέφτες πλέον επιδιώκουν κυρίως τα εμπορικά και δημοφιλή μοντέλα οχημάτων, ενώ στις χώρες του Νότου και της Κεντρικής Ευρώπης παρατηρείται ιδιαίτερα ανησυχητική άνοδος των περιστατικών.

Στην Ελλάδα καταγράφονται 228 κλοπές αυτοκινήτων ανά 100.000 κατοίκους, που αντιστοιχούν σε μία κλοπή κάθε τρεις ώρες. Οι τουριστικές περιοχές, καθώς και τα μεγάλα αστικά κέντρα, συγκαταλέγονται στις περιοχές με συχνότερα περιστατικά. Ενδεικτικά, η “η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα”, όπως αναφέρει σχετική ανάλυση της βρετανικής ασφαλιστικής εταιρείας Zego, η οποία παρουσιάζει συγκριτικά στοιχεία για το φαινόμενο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ραγδαία άνοδος στις κλοπές πολυτελών και SUV μοντέλων

Στη Γερμανία, ο αριθμός των κλοπών αυξήθηκε κατά σχεδόν 20% το 2023, φτάνοντας τις 14.585 περιπτώσεις πλήρως ασφαλισμένων οχημάτων, σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση Κλοπής Μηχανοκίνητων Οχημάτων του Γερμανικού Συνδέσμου Ασφαλίσεων (GDV). Το Βερολίνο διατηρεί τη θλιβερή πρωτιά, καθώς σημειώθηκαν εκεί 4.266 κλοπές – δηλαδή 46% περισσότερες από το προηγούμενο έτος.

Οικονομικά, οι ασφαλιστικές στη Γερμανία κατέβαλαν κατά μέσο όρο 21.400 ευρώ ανά κλοπή, με τις συνολικές ζημίες να ξεπερνούν τα 310 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6% συγκριτικά με το 2022. Στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκαν κυρίως τα SUV και τα premium μοντέλα, με την Toyota να κυριαρχεί στη λίστα των δημοφιλέστερων κλεμμένων αυτοκινήτων, ενώ ακολουθούν τα Land Rover και Jeep.

Η Γαλλία στην κορυφή της λίστας

Στη Γαλλία, η κατάσταση είναι ακόμα πιο ανησυχητική, καθώς καταγράφονται 248 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους και περίπου 451 οχήματα γίνονται στόχος των κλεφτών καθημερινά – δηλαδή 19 κάθε ώρα. Η έντονη δράση οργανωμένων συμμοριών σε συνδυασμό με ευκαιριακές κλοπές τοποθετούν τη χώρα στη κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης κινδύνου για τους κατόχους αυτοκινήτων.

Ανησυχητικές διαστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η Ελλάδα ακολουθεί υψηλά στη λίστα, μαζί με 228 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, ενώ η Ιταλία κατατάσσεται τρίτη με 227 κλοπές. Ωστόσο, σε απόλυτους αριθμούς, η Ιταλία καταγράφει 369 κλοπές ημερησίως ή 15 ανά ώρα, γεγονός που την τοποθετεί αμέσως μετά τη Γαλλία ως προς τα περιστατικά.

Τέταρτη έρχεται η Σουηδία, με 206 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους και μέσο όρο 60 ημερησίως. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Λουξεμβούργο με 162 και στη συνέχεια ακολουθούν η Ολλανδία (156), το Ηνωμένο Βασίλειο (142) και το Βέλγιο (116). Η Ελβετία και η Φινλανδία ισοβαθμούν στην ένατη θέση με 108 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, διατηρώντας ωστόσο χαμηλούς ημερήσιους δείκτες (26 και 17 αντίστοιχα).

Τα μεγέθη της απειλής και οι προκλήσεις για το μέλλον

Συνολικά, τα πορίσματα από την έρευνα της βρετανικής ασφαλιστικής εταιρείας Zego, αλλά και τον Γερμανικό Σύνδεσμο Ασφαλίσεων, καταδεικνύουν ότι η αύξηση των ζημιών, καθώς και η οικονομική επιβάρυνση των ασφαλιστικών, προκαλούν σοβαρές ανησυχίες. Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος αυξάνεται, τη στιγμή που οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας οχήματος.

Το φαινόμενο των κλοπών αυτοκινήτων αποκτά διαρκώς εντονότερα χαρακτηριστικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, απαιτώντας συντονισμένες ενέργειες για την πρόληψη, την αστυνόμευση και την ενημέρωση των πολιτών, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η απειλή.