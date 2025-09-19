Συναγερμός έχει σημάνει στα νοσοκομεία για την εξάπλωση του μύκητα Candidozyma auris.

Όπως εξήγησε στο MEGA η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ Ματίνα Παγώνη, πρόκειται για έναν ενδονοσοκομειακό μύκητα, ο οποίος είναι ανθεκτικός σε αντιμυκητησιακά φάρμακα.

«Τον έχουμε πάντα κάθε χρόνο. Φέτος υπάρχει αύξηση στο 60% σε όλη την Ευρώπη. Είναι ενδονοσοκομειακός μύκητας», είπε η Ματίνα Παγώνη.

Ο ιός αυτός εντοπίζεται σε ΜΕΘ και σε τμήματα με ανοσοκατεσταλμένους. Ο μύκητας αυτός είναι ανθεκτικός σε αντισηπτικά και σε αντιμυκητησιακά φάρμακα, με τους ειδικούς να συνιστούν καλό πλύσιμο χεριών πριν μπούμε σε κάποιο νοσοκομείο και αφού φύγουμε από αυτό.

Πώς εξαπλώνεται ο μύκητας Candidozyma auris

Ο Candida auris μεταδίδεται κυρίως με άμεση ή έμμεση επαφή. Μπορεί να υπάρχει σε επιφάνειες νοσοκομείων, ιατρικό εξοπλισμό ή αντικείμενα που έχουν μολυνθεί, καθώς και μέσω επαφής από άτομο σε άτομο, ιδιαίτερα όταν οι ασθενείς είναι φέρουσες ή μολυσμένες. Η ανθεκτικότητα του μύκητα στην απολύμανση επιτρέπει στην μόλυνση να επιμένει και να εξαπλώνεται με σχετικά μεγάλη ευκολία σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης.

Η μόλυνση από Candida auris μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως σε άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως ηλικιωμένοι, ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας ή όσους είναι υπό παρατεταμένη χρήση αντιβιοτικών ή ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Η λοίμωξη μπορεί να εμφανιστεί με διάφορες μορφές, όπως αιματογενής λοίμωξη (μυκηταιμία), λοιμώξεις των τραυμάτων, των νεφρών ή άλλων οργάνων.

Τα συμπτώματα δεν είναι ειδικά και μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγος, σηπτική κατάσταση, κόπωση, πόνους και επιδείνωση της γενικής κατάστασης του ασθενούς. Η δυσκολία στη θεραπεία οφείλεται στην υψηλή ανθεκτικότητα του μύκητα σε κοινά αντιμυκητιασικά φάρμακα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές και σε πιο σοβαρές καταστάσεις.

Η πρόληψη στηρίζεται στην αυστηρή τήρηση υγειονομικών κανόνων καθαρισμού και απολύμανσης, στην απομόνωση μολυσμένων ασθενών, καθώς και στην ταχεία αναγνώριση και παρακολούθηση κρουσμάτων.