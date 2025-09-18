Μια πτήση της Spirit Airlines βρέθηκε πολύ κοντά στο Air Force One, το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προειδοποιούσαν συνεχώς το πλήρωμα για την εγγύτητα. Παρόλα αυτά, οι αρμόδιοι της FAA (της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας) επιβεβαίωσαν ότι οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας τηρήθηκαν και η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βοστώνη.

«Προσέξτε. Αφήστε το iPad», ακούγεται να λέει ένας ελεγκτής προς τον πιλότο της Spirit, καθώς το αεροσκάφος πετούσε σχεδόν παράλληλα με το προεδρικό αεροπλάνο, περίπου 12,8 χιλιόμετρα πάνω από τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το BBC.

Αν και, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), δεν παραβιάστηκαν οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας, η εγγύτητα ήταν τέτοια που προκάλεσε ανησυχία.

«Η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα», τόνισε εκπρόσωπος της Spirit στο CBS. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η πτήση 1300 «ακολούθησε τις διαδικασίες και τις οδηγίες του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας» και «προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα» στη Βοστώνη, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Η συγκεκριμένη πτήση είχε ξεκινήσει από τη Φλόριντα με προορισμό τη Μασαχουσέτη. Όπως κατέγραψε το Flightradar24, τα δύο αεροπλάνα βρέθηκαν σε παράλληλη πορεία, σε απόσταση 8 μιλίων, με τάση να συγκλίνουν σε περίπου 11 μίλια.

Η FAA ανακοίνωσε: «Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι τα αεροσκάφη τήρησαν την απαιτούμενη απόσταση». Ωστόσο, στο ηχητικό ακούγονται επανειλημμένες οδηγίες των ελεγκτών προς το Airbus A321 της Spirit.

«Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά», λέει ένας ελεγκτής. «Προσέξτε, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά. Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά, τώρα. Spirit wings 1300 στρίψτε 20 μοίρες δεξιά, αμέσως».

Οι πιλότοι της εταιρείας χαμηλού κόστους επιβεβαίωσαν τις οδηγίες, με τις απαντήσεις τους να ακούγονται αμυδρά.

Στη συνέχεια ο ελεγκτής επανήλθε: «Προσέξτε. Spirit 1300, κυκλοφορία στα αριστερά σας σε απόσταση έξι μιλίων — ή οκτώ μιλίων, 747. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιο είναι… Προσέξτε το… είναι λευκό και μπλε». Αναφορά που παραπέμπει στα χρώματα του Air Force One.

AIR FORCE ONE and Spirit Airlines flt NK1300 got too close over Long Island, New York for Air Traffic Control and get’s yelled at including getting told “GET OFF THE IPAD”! 😂 Tip via @xJonNYC Audio via @liveatc & Tracking via @ADSBex pic.twitter.com/sLJ0rip8sG — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 17, 2025

Ο πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, έφτασαν το ίδιο βράδυ στο Ηνωμένο Βασίλειο.