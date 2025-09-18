Σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή της Δυτικής Παπούα στην Ινδονησία την Παρασκευή, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. (6,21 μίλια), σύμφωνα με το GFZ.
Πηγή: Reuters
Σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή της Δυτικής Παπούα στην Ινδονησία την Παρασκευή, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. (6,21 μίλια), σύμφωνα με το GFZ.
Πηγή: Reuters
Η «επίθεση» διπλωματικής γοητείας που επιστράτευσε η βρετανική μοναρχία για να κολακέψει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν χωρίς προηγούμενο. Από τα αγήματα, τη βόλτα με τις βασιλικές άμαξες, την επιθεώρηση της βασιλικής φρουράς, μέχρι το δείπνο υπερπαραγωγή, κανένας ξένος ηγέτης που έγινε δεκτός στο βασιλικό ανάκτορο δεν έτυχε τέτοιων πρωτοφανών τιμών, μετέδωσε σε […]
Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε σήμερα να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας για την πρωθυπουργό της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι και τους δυο αντιπροέδρους της κυβέρνησης, τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και τον υπουργό Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι. Η απόφαση εντάσσεται σε πρωτοβουλία για παροχή περαιτέρω προστασίας σε πρόσωπα με κεντρικό ρόλο στον δημόσιο βίο της Ιταλίας, μετά […]
Η συγκινητική ανάρτηση του διάσημου μοντέλου από το κρεβάτι του νοσοκομείου
Η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέκρινε ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), θεσπίζοντας αυστηρές ποινές για την κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας, καθώς και μέτρα προστασίας για ανηλίκους και ευάλωτες ομάδες. Η νέα νομοθεσία προβλέπει ποινές φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για τη διάδοση παραποιημένου […]
Σοκ έχει προκαλέσει στην Αίγυπτο η αποκάλυψη κλοπής και καταστροφής ενός σπάνιου χρυσού βραχιολιού από την εποχή των Φαραώ, μέσα από το Μουσείο του Καΐρου. Οι αιγυπτιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση, ανάμεσά τους και μία συντηρήτρια αρχαιοτήτων του μουσείου. Το ανεκτίμητης ιστορικής αξίας βραχιόλι ήταν διακοσμημένο με χάντρα λάπις λάζουλι […]