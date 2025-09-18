Σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή της Δυτικής Παπούα στην Ινδονησία την Παρασκευή, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. (6,21 μίλια), σύμφωνα με το GFZ.

Πηγή: Reuters