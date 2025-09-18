Απίθανα πράγματα στο «Άνφιλντ», με τη Λίβερπουλ να επικρατεί της Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League σκοράροντας ξανά στις καθυστερήσεις.

Το σύνολο του Άρνε Σλοτ πανηγυρίζει ακόμα ένα γκολ μετά το 80ο λεπτό στη φετινή σεζόν, έχοντας φτάσει πλέον συνολικά τα έξι και συνεχίζει το νικηφόρο σερί που είχε χτίσει από το αγγλικό πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τη Λίβερπουλ, η οποία μπήκε… φουριόζα σκοράροντας δύο φορές μέσα σε δύο λεπτά. Στο 4ο λεπτό, ο Μοχάμεντ Σαλάχ εκτέλεσε ένα συρτό φάουλ, η μπάλα βρήκε στον Ρόμπερτσον και κατέληξε στα δίχτυα του Όμπλακ για το 1-0.

Δύο λεπτά μετά, ο Αιγύπτιος κινήθηκε ωραία, έδωσε στον Χράφενμπερχ, εκείνος τον βρήκε στην περιοχή και με πλασέ ο Σαλάχ έγραψε το 2-0. Η Ατλέτικο πάντως κατάφερε να αντιδράσει μειώνοντας στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γιορέντε για το 2-1. Σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, οι Ισπανοί βρήκαν τις απαντήσεις που έψαξαν και με τον Γιορέντε να σκοράρει για ακόμη μία φορά στο 81′ έφεραν την αναμέτρηση στην ισορροπία με το 2-2. Ωστόσο, η Λίβερπουλ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ πέτυχε το νικητήριο γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Φυσικά το γκολ του Φαν Ντάικ με το οποίο η Λίβερπουλ κατάφερε να φτάσε σε άλλη μία νίκη στο φινάλε ενός αγώνα, όπως τόσες και τόσες φορές τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η εμφάνιση του Μάρκος Γιορέντε, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ φέρνοντας τον αγώνα στα ίσα, χαρίζοντάς μας έτσι ακόμα ένα δραματικό φινάλε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Τζουλιάνο Σιμεόνε αντιμετώπισε πολλά προβλήματα απέναντι στα ανεβάσματα του Ρόμπερτσον, αλλά και την επιθετικότητα του Χάκπο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Παρότι ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, ο διαιτητής δεν είχε δύσκολες φάσεις, ωστόσο έκανε αρχικά το λάθος να δώσει πέναλτι υπέρ της Λίβερπουλ στο 36′, με το VAR να τον διορθώνει.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στη φάση του πέναλτι στο 36′ το VAR τον κάλεσε να πάρει τη σωστή απόφαση.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ρόμπερτσον 4′, Σαλάχ 6′, Φαν Ντάικ 90’+2′ – Γιορέντε 45’+3′, 81′.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φρίμπονγκ (58′ Μπράντλεϊ), Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον (86′ Κέρκεζ), Χράφενμπερχ, Βιρτς (74′ Ενγκουμόχα), Σόμποσλαϊ, Σαλάχ, Ίσακ (58′ Εκιτικέ), Χάκπο (58′ Μακάλιστερ)

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Γιορέντε, Λε Νορμάντ, Λανγκλέ, Γκαλάν, Σιμεόνε, Μπάριος, Γκάλαχερ (61′ Μολίνα), Γκονσάλες (77′ Πούμπιλ), Ρασπαντόρι (52′ Κόκε), Γκριεζμάν (61′ Σόρλοθ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

Τη 2η αγωνιστική της League Phase η Λίβερπουλ θα φιλοξενηθεί από τη Γαλατάσαραϊ (30/9, 22:00) και η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδεχθεί την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (30/9, 22:00)