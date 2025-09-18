Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Πυρετός στο τρίγωνο Ισραήλ, Τουρκία, Ελλάδα
Η Αγκυρα ανησυχεί, η Αθήνα θωρακίζεται
• Γιατί στο Λευκό Παλάτι θεωρούν ότι είναι ο επόμενος στόχος του Νετανιάχου μετά το Κατάρ
• Πόσο απειλητική είναι για τη χώρα μας η παρουσία του «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο
• Τι κρύβει η αιφνιδιαστική διακλαδική άσκηση ταχείας επέμβασης από τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις
• Συνεχίζεται ο πόλεμος των Navtex και των αντι-Navtex
• Eγκρίθηκε και η 4η Belh@rra, εξετάζονται δύο ιταλικές φρεγάτες
• Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη για ΑΟΖ
Και στις αυξήσεις
Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων
• Πόσα χρήματα θα πάρουν το 2026
• Γιατί είναι πιο ωφελημένα τα «ρετιρέ»
Κυρ. Μητσοτάκης
Μηνύματα με αποδέκτες εντός και… εκτός
• Η ΝΔ είναι ένα ανοιχτό κόμμα
• Για τη Γάζα δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο Γενοκτονία
Μάγδα Φύσσα
Μιλάει στα «ΝΕΑ»
Αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Παύλος…
• Η μητέρα του Παύλου Φύσσα 12 χρόνια μετά τη δολοφονία του
Γάζα
Τελεσίγραφο 24 ωρών σε 500.000 αμάχους
Υγεία
Η αϋπνία βλάπτει τον εγκέφαλο
Λονδίνο
Τι συζήτησαν ο βασιλιάς και ο πλανητάρχης
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός – Πάφος 0-0
Δεν βρήκε λύσεις στο μονότερμα
4-0 και πάρτι οι Νέοι
Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1
Το… χωράφι δεν σταμάτησε τον Πιερό
ΠΑΟ – Athens Kallithea 1-0
Φωνές από τον κόσμο, γκολ από τον Ντέσερς
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1
Ο Λουτσέσκου μίλησε για «ντροπή» μετά τη συντριβή