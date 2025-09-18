Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ σε συνεργασία με τον Δήμο Αργοστολίου, το Εργαστήριο Κοινωνικής Θεωρίας και Έρευνας – Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ και τη Σύγχρονη Πινακοθήκη VILLA ΡΟΔΟΠΗ – ART STUDIO EST διοργανώνουν στις 11 και 12 Οκτωβρίου, στο θέατρο «Κέφαλος» στο Αργοστόλι, συμπόσιο με θέμα « ΣΚΛΑΒΟΣ-ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΣΚΛΑΒΟΣ. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ».
Αναλυτικά το πρόγραμμα
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17:00-22:00
Συντονισμός: Κ. Ευαγγελάτος
Θα απευθύνουν χαιρετισμό:
|Ν. Σκλάβος
|Μαθηματικός, ανηψιός του Γ. Σκλάβου
|Π. Καππάτος
|Βουλευτής Κεφαλληνίας
|Θ. Μιχαλάτος
|Δήμαρχος Αργοστολίου
|Γ. Φωκάς
|Γ. Γραμματέας του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
|Φ. Νικολόπουλος
|Επιστημονικός Διευθυντής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Νομικός, Λογοτέχνης, Γραμματέας της Κοσμητείας του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
|Δ. Παρσάνογλου
|Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Θεωρίας και Εμπειρικής Έρευνας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ
|Κ. Ευαγγελάτος
|Ιδρυτής της Σύγχρονης Πινακοθήκης Villa Ροδόπη-Art Studio EST, Ζωγράφος, Λογοτέχνης, Θεωρητικός της τέχνης
|Κ. Καρούσος
|Ποιητής, Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
|Ε. Σιναγκρά
|Επίτιμη Πρόξενος της Γαλλίας στα Επτάνησα
|Μ. Βεργωτή
|Υπ. δημοσίων σχέσεων του δήμου Αργοστολίου
Α’ ΜΕΡΟΣ (19:00-20:15)
Συντονισμός: Κ. Καποδίστριας
|ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
|
Β. Φιοραβάντες – Ο Γεράσιμος Σκλάβος υπό την οπτική της Κριτικής Θεωρίας
Φ. Νικολόπουλος – Μαλαρμέ και Σκλάβος
|
Α. Μαστρογιάννη
|Σ. Αράβου-Παπαδάτου – Γεράσιμος Σκλάβος. Οι Αντινομιστικές Πύλες της Καινοτομίας
|Μ. Μπονάνου
|Κ. Ευαγγελάτος – Οι “αμορφικοί” προσανατολισμοί της δεκαετίας του 1960 στο Παρίσι και την Νέα Υόρκη
|Δ. Σιατερλή
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15’
Β΄ΜΕΡΟΣ (20:30-22:00)
Συντονισμός: Σ. Αράβου – Παπαδάτου
|ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
|
Α. Μαστρογιάννη – Η διαχρονική γλυπτική του Γεράσιμου Σκλάβου
|
Σπ. Ζαχαράτος
|Μ. Σφακιανού − Η θεώρηση του κόσμου στον Γεράσιμο Σκλάβο: Μία μελέτη των έργων του
Α. Φασόης − «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ – Η υλικότητα μιας συνείδησης». Σκέψεις και ερμηνείες που απορρέουν από το έργο και την παρουσία του γλύπτη ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ
| Γ. Μανωλάτος
Γ. Γιαννούτσος
Ρ. Αβαγιανού
ΚYΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9:00 – 14:00
Α’ ΜΕΡΟΣ (9:00-11:00)
Συντονισμός: Φ. Νικολόπουλος
|ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
|
|
Κ. Καποδίστριας
Ε. Χατζηαργυρού
|Λ. Αλιπράντη-Μαράτου – H κοινωνική διάσταση του έργου του Γεράσιμου Σκλάβου
Α. Δασκαλάκης − Η έννοια του πλέγματος: Από την υφαντική τέχνη στο μαθηματικό μοντέλο
|Χρ. Σαραντοπούλου
Ε. Παρίση
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15’
Β’ ΜΕΡΟΣ (11:15-13:00)
Συντονισμός: Α. Μαστρογιάννη
|ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
|
Μ. Χαροντάκη – Το έργο του Γεράσιμου Σκλάβου μέσα από μια θεώρηση του πλέγματος στη μοντέρνα τέχνη
|
Γ. Αγγελής
|Σπ. Μαράτος
Θ. Κατσιδώνη – Προβολή ψηφιακού μουσείου
Γ’ ΜΕΡΟΣ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ (13:15-14:00)
Β. Φιοραβάντες – Ο μοντερνισμός, ο διεθνισμός, η παγκοσμιότητα: Ο ανθρωπισμός του Σκλάβου και του Ζερβού
Συντονισμός
|Φ. Νικολόπουλος
|Επιστημονικός Διευθυντής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Νομικός, Λογοτέχνης, Γραμματέας της Κοσμητείας του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
|Σ. Αράβου-Παπαδάτου
|Δρ. Κοινωνικής Ψυχολογίας, Κριτικός Τέχνης. Εκπρόσωπος του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ στην Κεφαλονιά
|Β. Ρουχωτάς
|Σύμβουλος πολιτισμού του Δήμου Αργοστολίου
|Κ. Ευαγγελάτος
|Ζωγράφος, Λογοτέχνης, Θεωρητικός της τέχνης. Ιδρυτής της Σύγχρονης Πινακοθήκης Villa Ροδόπη-Art Studio EST