Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ σε συνεργασία με τον Δήμο Αργοστολίου, το Εργαστήριο Κοινωνικής Θεωρίας και Έρευνας – Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ και τη Σύγχρονη Πινακοθήκη VILLA ΡΟΔΟΠΗ – ART STUDIO EST διοργανώνουν στις 11 και 12 Οκτωβρίου, στο θέατρο «Κέφαλος» στο Αργοστόλι, συμπόσιο με θέμα « ΣΚΛΑΒΟΣ-ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΣΚΛΑΒΟΣ. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ».

Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17:00-22:00

Συντονισμός: Κ. Ευαγγελάτος

Θα απευθύνουν χαιρετισμό:

Ν. Σκλάβος Μαθηματικός, ανηψιός του Γ. Σκλάβου Π. Καππάτος Βουλευτής Κεφαλληνίας Θ. Μιχαλάτος Δήμαρχος Αργοστολίου Γ. Φωκάς Γ. Γραμματέας του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Φ. Νικολόπουλος Επιστημονικός Διευθυντής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Νομικός, Λογοτέχνης, Γραμματέας της Κοσμητείας του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Δ. Παρσάνογλου Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Θεωρίας και Εμπειρικής Έρευνας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ Κ. Ευαγγελάτος Ιδρυτής της Σύγχρονης Πινακοθήκης Villa Ροδόπη-Art Studio EST, Ζωγράφος, Λογοτέχνης, Θεωρητικός της τέχνης Κ. Καρούσος Ποιητής, Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Ε. Σιναγκρά Επίτιμη Πρόξενος της Γαλλίας στα Επτάνησα Μ. Βεργωτή Υπ. δημοσίων σχέσεων του δήμου Αργοστολίου

Α’ ΜΕΡΟΣ (19:00-20:15)

Συντονισμός: Κ. Καποδίστριας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Β. Φιοραβάντες – Ο Γεράσιμος Σκλάβος υπό την οπτική της Κριτικής Θεωρίας Φ. Νικολόπουλος – Μαλαρμέ και Σκλάβος Α. Μαστρογιάννη Σ. Αράβου-Παπαδάτου – Γεράσιμος Σκλάβος. Οι Αντινομιστικές Πύλες της Καινοτομίας Μ. Μπονάνου Κ. Ευαγγελάτος – Οι “αμορφικοί” προσανατολισμοί της δεκαετίας του 1960 στο Παρίσι και την Νέα Υόρκη Δ. Σιατερλή

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15’

Β΄ΜΕΡΟΣ (20:30-22:00)

Συντονισμός: Σ. Αράβου – Παπαδάτου

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Α. Μαστρογιάννη – Η διαχρονική γλυπτική του Γεράσιμου Σκλάβου Σπ. Ζαχαράτος Μ. Σφακιανού − Η θεώρηση του κόσμου στον Γεράσιμο Σκλάβο: Μία μελέτη των έργων του Α. Φασόης − «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ – Η υλικότητα μιας συνείδησης». Σκέψεις και ερμηνείες που απορρέουν από το έργο και την παρουσία του γλύπτη ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ Γ. Μανωλάτος Γ. Γιαννούτσος Ρ. Αβαγιανού

ΚYΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9:00 – 14:00

Α’ ΜΕΡΟΣ (9:00-11:00)

Συντονισμός: Φ. Νικολόπουλος

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Δ. Καρύδας – Για την τραγικότητα της γλυπτικής του Σκλάβου: Η αφαίρεση στον ορίζοντα του Λ. Γκολντμάν Ο. Σταθάτου – Ο Β. Φιοραβάντες για τον Γ. Σκλάβο: Ανασυγκρότηση θέσεων Ν. Φωλίνας – Χέρμπερτ Μαρκούζε: Τα Αρνητικά Περιεχόμενα της Αισθητικής Διάστασης Κ. Καποδίστριας Ε. Χατζηαργυρού Λ. Αλιπράντη-Μαράτου – H κοινωνική διάσταση του έργου του Γεράσιμου Σκλάβου Α. Δασκαλάκης − Η έννοια του πλέγματος: Από την υφαντική τέχνη στο μαθηματικό μοντέλο Χρ. Σαραντοπούλου Ε. Παρίση

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15’

Β’ ΜΕΡΟΣ (11:15-13:00)

Συντονισμός: Α. Μαστρογιάννη

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Μ. Χαροντάκη – Το έργο του Γεράσιμου Σκλάβου μέσα από μια θεώρηση του πλέγματος στη μοντέρνα τέχνη Γ. Αγγελής Δ. Αγραφιώτης – Σκλάβος: Σε αναζήτηση της χαμένης πρωτοπορίας; (εξ αποστάσεως) Ε. Παρίση − O Γεράσιμος Σκλάβος και το έργο του Σπ. Μαράτος

Θ. Κατσιδώνη – Προβολή ψηφιακού μουσείου

Γ’ ΜΕΡΟΣ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ (13:15-14:00)

Β. Φιοραβάντες – Ο μοντερνισμός, ο διεθνισμός, η παγκοσμιότητα: Ο ανθρωπισμός του Σκλάβου και του Ζερβού

Συντονισμός