Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ σε συνεργασία με τον Δήμο Αργοστολίου, το Εργαστήριο Κοινωνικής Θεωρίας και Έρευνας – Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ και τη Σύγχρονη Πινακοθήκη VILLA  ΡΟΔΟΠΗ – ART STUDIO EST διοργανώνουν στις 11 και 12 Οκτωβρίου, στο θέατρο «Κέφαλος» στο Αργοστόλι, συμπόσιο με θέμα « ΣΚΛΑΒΟΣ-ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΣΚΛΑΒΟΣ. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ».

 Αναλυτικά το πρόγραμμα 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17:00-22:00

 Συντονισμός: Κ. Ευαγγελάτος

Θα απευθύνουν χαιρετισμό:  

Ν. ΣκλάβοςΜαθηματικός, ανηψιός του Γ. Σκλάβου
Π. ΚαππάτοςΒουλευτής Κεφαλληνίας
Θ. ΜιχαλάτοςΔήμαρχος Αργοστολίου
Γ. ΦωκάςΓ. Γραμματέας του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Φ. ΝικολόπουλοςΕπιστημονικός Διευθυντής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Νομικός, Λογοτέχνης, Γραμματέας της Κοσμητείας του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Δ. ΠαρσάνογλουΑναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Θεωρίας και Εμπειρικής Έρευνας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ
Κ. ΕυαγγελάτοςΙδρυτής της Σύγχρονης Πινακοθήκης Villa Ροδόπη-Art Studio EST,  Ζωγράφος, Λογοτέχνης, Θεωρητικός της τέχνης
Κ. ΚαρούσοςΠοιητής, Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
Ε. ΣιναγκράΕπίτιμη Πρόξενος της Γαλλίας στα Επτάνησα
Μ. ΒεργωτήΥπ. δημοσίων σχέσεων του δήμου Αργοστολίου

 

Α’ ΜΕΡΟΣ (19:00-20:15)

Συντονισμός: Κ. Καποδίστριας 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 

Β. Φιοραβάντες Ο Γεράσιμος Σκλάβος υπό την οπτική της Κριτικής Θεωρίας

Φ. Νικολόπουλος – Μαλαρμέ και Σκλάβος

 

Α. Μαστρογιάννη

Σ. Αράβου-Παπαδάτου Γεράσιμος Σκλάβος. Οι Αντινομιστικές Πύλες της ΚαινοτομίαςΜ. Μπονάνου

 

Κ. Ευαγγελάτος Οι  “αμορφικοί” προσανατολισμοί της δεκαετίας του 1960 στο Παρίσι και την Νέα ΥόρκηΔ. Σιατερλή

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15’

Β΄ΜΕΡΟΣ (20:30-22:00)

Συντονισμός: Σ. Αράβου – Παπαδάτου 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 

Α. Μαστρογιάννη Η  διαχρονική γλυπτική του Γεράσιμου Σκλάβου

 

Σπ. Ζαχαράτος

Μ. Σφακιανού Η θεώρηση του κόσμου στον Γεράσιμο Σκλάβο: Μία μελέτη των έργων του

Α. Φασόης «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ – Η υλικότητα μιας συνείδησης». Σκέψεις και ερμηνείες που απορρέουν από το έργο και την παρουσία του γλύπτη ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ

  Γ. Μανωλάτος

 

Γ. Γιαννούτσος

 

  Ρ. Αβαγιανού

 

 

ΚYΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9:00 – 14:00

 Α’ ΜΕΡΟΣ (9:00-11:00)

Συντονισμός: Φ. Νικολόπουλος 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 

Δ. Καρύδας Για την τραγικότητα της γλυπτικής του Σκλάβου: Η αφαίρεση στον ορίζοντα του Λ. Γκολντμάν
Ο. ΣταθάτουΟ  Β. Φιοραβάντες για τον Γ. Σκλάβο: Ανασυγκρότηση θέσεων

Ν. Φωλίνας Χέρμπερτ Μαρκούζε: Τα Αρνητικά Περιεχόμενα της Αισθητικής Διάστασης

 

Κ. Καποδίστριας

 

Ε. Χατζηαργυρού

 

 

Λ. Αλιπράντη-ΜαράτουH   κοινωνική  διάσταση του έργου του   Γεράσιμου Σκλάβου  

Α. Δασκαλάκης Η έννοια του πλέγματος: Από την υφαντική τέχνη στο μαθηματικό μοντέλο

Χρ. Σαραντοπούλου

 

Ε. Παρίση

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15’

 Β’ ΜΕΡΟΣ (11:15-13:00)

Συντονισμός: Α. Μαστρογιάννη 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 

Μ. Χαροντάκη Το έργο του Γεράσιμου Σκλάβου μέσα από μια θεώρηση του πλέγματος στη μοντέρνα τέχνη

 

Γ. Αγγελής

 

Δ. Αγραφιώτης Σκλάβος: Σε αναζήτηση της χαμένης πρωτοπορίας; (εξ αποστάσεως)
Ε. Παρίση O Γεράσιμος Σκλάβος και το έργο του

 

Σπ. Μαράτος

 

 

 Θ. Κατσιδώνη – Προβολή ψηφιακού μουσείου   

Γ’ ΜΕΡΟΣ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ (13:15-14:00)

Β. ΦιοραβάντεςΟ μοντερνισμός, ο διεθνισμός, η παγκοσμιότητα: Ο ανθρωπισμός του Σκλάβου και του Ζερβού

Συντονισμός  

Φ. ΝικολόπουλοςΕπιστημονικός Διευθυντής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Νομικός, Λογοτέχνης, Γραμματέας της Κοσμητείας του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Σ. Αράβου-ΠαπαδάτουΔρ. Κοινωνικής Ψυχολογίας, Κριτικός Τέχνης. Εκπρόσωπος του Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ στην Κεφαλονιά
Β. ΡουχωτάςΣύμβουλος πολιτισμού του Δήμου Αργοστολίου
Κ. ΕυαγγελάτοςΖωγράφος, Λογοτέχνης, Θεωρητικός της τέχνης. Ιδρυτής της Σύγχρονης Πινακοθήκης Villa Ροδόπη-Art Studio EST

 

