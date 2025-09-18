Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου στο χώρο του εργοστασίου της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι Χανίων.

Συγκεκριμένα, στις φλόγες τυλίχθηκε ολόκληρος ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων απορριμμάτων, με χιλιάδες τόνους απορριμμάτων να έχουν αναφλεγεί, όπως μεταδίδει το flashnews.gr. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν άνθρωποι ή εγκαταστάσεις.

Εκτός από νερό, μπουλντόζες προσπαθούν να καλύψουν τα φλεγόμενα σκουπίδια με χώμα μέσα σε μια κόλαση φωτιάς. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν προς το παρόν άγνωστες. Δυνάμεις της πυροσβεστικής καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια να περιορίσουν την φωτιά, με κάλυψη χώματος ώστε να αποφευκτεί ενεδεχόμενη επέκταση λόγω του αέρα.

Πάντως το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η φωτιά θα καίει για μερικές ώρες ακόμα.