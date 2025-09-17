Η «μεταγραφή» του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ δεν εξέπληξε κανέναν στο ΠΑΣΟΚ. Για τους περισσότερους εντός του κομματικού μηχανισμού αυτή η κίνηση ήταν μια «απολύτως αναμενόμενη εξέλιξη»: «Φαινόταν από καιρό», σχολίαζαν. «Ο Λοβέρδος έλεγε: “Για πάντα ΠΑΣΟΚ”. Μπορεί να ήθελε να πάει όλο το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ. Τελικά πήγε μόνος του». Η αναφορά στο «για πάντα ΠΑΣΟΚ» είναι στην ουσία αναφορά στο σύνθημα του πρώην υπουργού το 2021, όταν διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές, στις οποίες τερμάτισε τρίτος πίσω από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Γιώργο Παπανδρέου.

Σε κεντρικό επίπεδο, ωστόσο, η Χαριλάου Τρικούπη περιέγραψε την προσχώρηση του Λοβέρδου στη ΝΔ ως το τελευταίο στάδιο μιας απόπειρας διεμβολισμού που είχε ξεκινήσει σε εκείνες τις εσωκομματικές εκλογές, κάνοντας αναφορά και στις υποκλοπές: «Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο», επεσήμαναν από την Χαριλάου Τρικούπη.

«Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές, με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της», συνέχισαν, στην ίδια σκληρή γλώσσα. «Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης». Δεν είναι λίγοι μέσα στο πασοκικό στρατόπεδο που «διαβάζουν» πίσω από την κίνηση του Μεγάρου Μαξίμου μια προσπάθεια Μητσοτάκη να κερδίσει ένα μέρος του κεντρώου, ενδιάμεσου χώρου –οι Δημοκράτες, το κόμμα που ίδρυσε ο Λοβέρδος όταν αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ και μετείχε στις τελευταίες ευρωεκλογές δεν κατάφερε να εκλέξει ευρωβουλευτή, όμως –εκτιμούν κεντροαριστερά στελέχη- η κυβέρνηση θέλει να μαζέψει κεντρώους ψηφοφόρους από κάθε πιθανή δεξαμενή.

Κάποιοι από τους παλιούς του συντρόφους στο ΠΑΣΟΚ εξέφρασαν δημόσια τις εκτιμήσεις τους για το αν αυτή η προσπάθεια θα πετύχει. «Ο Ανδρέας Λοβέρδος εξελέγη 9 φορές βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με ζηλευτές πρωτιές, κάτι που δεν κατάφερε στις τελευταίες -διπλές- εκλογές του 2023. Διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δυο φορές, 2015 και 2021 χωρίς επιτυχία. Σήμερα, μάλλον καθυστερημένα, δήλωσε ΝΔ…», ανέφερε ο Πάρις Κουκουλόπουλος σε ανάρτησή του. «Τι θα καταφέρει; Ο,τι κατάφεραν μέχρι σήμερα όλοι οι μηδισαντες, που “είδαν το φως το αληθινό” είτε στη ΝΔ είτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήραν τίποτα μαζί τους από το ΠΑΣΟΚ, παρα μόνο τις προσωπικές τους αποσκευές», σχολίασε ο βουλευτής Κοζάνης.

Ο Ανδρεας Λοβερδος εξελέγη 9 φορές βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με ζηλευτές πρωτιές, κάτι που δεν κατάφερε στις τελευταίες -διπλές- εκλογές του 2023. Διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δυο φορές, 2015 και 2021 χωρίς επιτυχία. Σήμερα, μάλλον καθυστερημένα, δήλωσε ΝΔ… Τι θα καταφέρει ; Ο,τι… — Πάρις Κουκουλόπουλος (@koukoulopoulos) September 16, 2025

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μιχάλης Κατρίνης (ΣΚΑΙ 100.3): «Μην νομίζετε ότι εξεπλάγην κιόλας, ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη. Ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του και είμαι βέβαιος ότι η κρίση θα είναι αυτή που πρέπει να είναι. Ούτως η αλλιώς ο κ. Λοβέρδος εδώ και πάρα πολύ καιρό και στη δημόσια ρητορική του -ακόμα και όταν στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ- προσπαθούσε σταθερά να ρυμουλκήσει το ΠΑΣΟΚ ή κόσμο του ΠΑΣΟΚ προς συντηρητικές επιλογές και συγκεκριμένα προς τις επιλογές του Κυριακού Μητσοτάκη. Αρα ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη που ξαναλέω θα κριθεί στην πορεία από τον κόσμο».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής υπενθύμισε (OPEN) πως τον είχε στηρίξει στις εσωκομματικές του 2021: «Εγώ τον ψήφισα για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να σας πω πως αισθάνομαι; Ας προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ κομψός Όταν κατεβαίνεις για πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και λες για “πάντα ΠΑΣΟΚ”, κατεβαίνεις στις εθνικές εκλογές και λες “για πάντα ΠΑΣΟΚ” -δημιουργείς ένα κάρο εσωκομματικά προβλήματα προεκλογικά λέγοντας ότι “εγώ δεν διαγράφομαι” και μετά πας και προσχωρείς στη ΝΔ, εγώ δε χρειάζεται να το περιγράψω αυτό», επεσήμανε. «Γιατί όπως και να το περιγράψω θα είναι με έναν πολύ άσχημο τρόπο», είπε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Δούκας: Αυτόνομο ΠΑΣΟΚ απέναντι «στην παράδοση της Κεντροαριστεράς στον Μητσοτάκη»

Την ίδια ώρα, το σχόλιο του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, μπορεί να έγινε με αφορμή τον Λοβέρδο, αλλά αφορούσε τόσο την κατεύθυνση του κόμματος όσο και την αυτονομία του: «Πρέπει να σταθούμε ενεργά απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί “αστάθειας” που εκπορεύονται από το Μαξίμου και αποσκοπούν σε παράδοση της Κεντροαριστεράς στον κ. Μητσοτάκη. Η αυτονομία συμβαδίζει με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα», επεσήμανε. «Η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει στον ίδιο καταστροφικό δρόμο αλλά για αλλαγή κατεύθυνσης, με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή. Αλλιώς τα φαινόμενα απαξίωσης, αποστροφής και αποχής από την πολιτική θα ενισχυθούν και θα ανοίξουν τον δρόμο για τον επικίνδυνο λαϊκισμό».

ΑΠΕΝΑΝΤΙ… Οι λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού, ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια τον χώρο μας. Είναι οι λογικές της εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ. Όμως το ΠΑΣΟΚ ως εκφραστής του… pic.twitter.com/j5tlO2uVlh — Haris Doukas (@h_doukas) September 16, 2025

Με αυτόν τον δρόμο, ο Δούκας έριξε βολές τόσο προς την πλευρά της ΝΔ όσο –εμμέσως- και προς αυτή του Αλέξη Τσίπρα.