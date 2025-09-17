Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Τους δένουν για εγκληματικές οργανώσεις
Μία, δύο… πολλές μαφίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
• Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν τις τελευταίες εβδομάδες η Οικονομική Αστυνομία και το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και δημοσιεύουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ»
• Τουλάχιστον 5 έως 7 τα δίκτυα που λεηλάτησαν τις επιδοτήσεις
• Υπό εξέταση και ο ρόλος κτηνιάτρων και άλλων «υπευθύνων» που φαίνεται ότι υποβοηθούσαν τα διάφορα τοπικά κυκλώματα
============
Ξεκινά τον Οκτώβριο
Το νέο μισθολόγιο για 151.000 ένστολους
• Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
• Ποια θα είναι η μέση αύξηση μηνιαίως στις ΕΔ και ποια σε Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστική
Αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες
============
600.000 άμαχοι απέναντι στα τανκς
Ο αφανισμός της Γάζας
• Γενοκτονία χαρακτηρίζει την εισβολή ο ΟΗΕ
• Το μοντέλο της Σπάρτης επικαλείται ο Νετανιάχου
============
Χρυσή Αυγή
Τρείς μόνο πίσω από τα κάγκελα
• Πώς και γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι οι υπόλοιποι καταδικασθέντες
============
Με το «Πίρι Ρέις»
Παιχνίδι νεύρων στο Αιγαίο από Αγκυρα
• Και νέες απειλές από τον Ερντογάν για την Κύπρο
============
Λοράνς Οέρ
Γράφει στα «ΝΕΑ»
Η επαναβεβαίωση της περίφημης φράσης «Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία»
• Η πρεσβευτής της Γαλλίας για τα 50 χρόνια από την επίσκεψη του Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν στην Αθήνα
============
Ανδρέας Λοβέρδος
Τι σηματοδοτεί η ένταξη στη ΝΔ
============
Ρόμπερτ Ρέντφορντ
1936 – 2025
Τελευταία υπόκλιση σε έναν θρύλο
============
Πήγα – είδα…
…την εν πλω παράσταση της Λυρικής Σκηνής
============
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός – Πάφος
Ετοιμος να κουνήσει ξανά το «σεντόνι»
Παναθηναϊκός
Στήριξη από τον κόσμο ζήτησαν ποδοσφαιριστές και διοίκηση