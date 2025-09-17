Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, την ώρα που κινούνταν στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών στο ύψος του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 13:00 και στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα, στην περιοχή της Θέρμης #Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.