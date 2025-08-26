Υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του ο 40χρονος άνδρας, ένας από τους δύο εγκαυματίες της φωτιάς που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ την περασμένη Παρασκευή.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, o άτυχος άνδρας με αεροδιακομιδή είχε μεταφερθεί στο Λάτσειο Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, όπου νοσηλευόταν από το απόγευμα της Δευτέρας. Ο ήδη επιβαρυμένος οργανισμός του όμως δεν άντεξε.

Συγκινητικός ήταν ο αποχαιρετισμός του Α.Ο Θερίσσου με ανάρτηση στο Facebook.

Στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου συνεχίζει να νοσηλεύεται και η 36χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με τον 40χρονο από τη φωτιά που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου.

Η άτυχη γυναίκα μάλιστα, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, η αεροδιακομιδή της γυναίκας έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 23 Αυγούστου.

Η Πυροσβεστική διερευνά τα ακριβή αίτια πρόκλησης του συμβάντος και παραμένει γρίφος το τι ακριβώς συνέβη στον μικρό, ασφυκτικό χώρο, που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Συγκεκριμένα, διερευνάται αν τα θύματα έκαναν ανεφοδιασμό στη γεννήτρια ή επιχειρήθηκε σύνδεση με τον πίνακα του ρεύματος.