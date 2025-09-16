Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι από τους προπονητές που ποντάρει πολλά στην ψυχολογία και στα καλά αποδυτήρια. Για αυτό και φρόντισε να εξωτερικεύσει την ικανοποίησή του για την εμφάνιση και τη νίκη στο Περιστέρι το περασμένο Σάββατο.

Ο Ανδαλουσιανός μίλησε στους ποδοσφαιριστές του Άρη πριν τη χθεσινή προπόνηση, δείχνοντας ικανοποιημένος αλλά και ζητώντας παραπάνω πράγματα εν όψει της συνέχειας.

«Κρατάω τη νίκη και το πνεύμα που δείξαμε. Είχαμε σωστή νοοτροπία, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος μπροστά μας. Σας θέλω μαχητές μέσα στο γήπεδο. Να σας βλέπω να… διψάτε για τη νίκη. Τώρα έχουμε μπροστά μας το Κύπελλο και θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Να είστε όλοι έτοιμοι», ήταν μερικά από τα λόγια του έμπειρου τεχνικού προς την ομάδα, βάζοντας τη παράλληλα και στο κλίμα της αυριανής αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό.