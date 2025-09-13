Ο Άρης κέρδισε στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ, ο τελευταίος όμως… δεν ενθουσιάζεται και περιμένει περισσότερα από την ομάδα του.

Προφανώς ο Ανδαλουσιανός στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος. Από την άλλη όμως έχει απαιτήσεις από το ρόστερ όπως έδειξε στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Ανδαλουσιανός ξεκίνησε μία ενδεκάδα με πολλές εκπλήξεις και κλήθηκε να το σχολιάσει… «Πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο μάξιμουμ τους παίκτες μας. Έχουμε σημαντικούς παίκτες στο ιατρικό δελτίο και έψαξα μία ισορροπημένη ομάδα στην αρχική ενδεκάδα. Κατά διαστήματα ήμασταν καλοί, όμως έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είναι δύσκολο βέβαια με 17-18 νέους παίκτες. Πρέπει να βρούμε τους παίκτες που θα δίνουν το 100% της ομάδας

Η δική μου νοοτροπία και αντίληψη είναι να παίρνω το 100% από κάθε ποδοσφαιριστή μου. Δεν γνώριζα σχεδόν κανέναν παίκτη της ομάδας, αλλά το… ρολόι δεν σταματάει. Πρέπει σε κάθε ματς να ψάχνουμε την καλύτερη λύση για την ομάδα», ήταν το αρχικό σχόλιο του 61χρονου τεχνικού, πριν ρίξει τους τόνους και ανεβάσει τον πήχη για τη συνέχεια.

«Έχω βρεθεί σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις στην Ελλάδα. Πάντα ο ΑΡΗΣ ήταν μία ομάδα που πίστευε στον εαυτό της. Ηταν δύσκολος αντίπαλος. Αυτό είναι το DNA του ΑΡΗ και δεν πρέπει να το χάσουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε. Μία φράση που χρησιμοποιώ πάντα είναι, όταν σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου, να μην στεναχωριέσαι για αυτά που δεν έκανες. Πάντα πρέπει να θέλουμε να πετύχουμε πράγματα. Αυτό είδα σήμερα στην ομάδα μου. Αν θέλουμε όμως ως ΑΡΗΣ να κερδίζουμε όλα τα ματς, είμαστε μακριά από το επίπεδο που θέλω εγώ».

Ο Χιμένεθ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απόκτησης κάποιου παίκτη στην περίοδο των ελεύθερων. Κάτι για το οποίο δεν έδειξε θετικός και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τους νεαρούς… «Εχουμε πολλούς νεαρούς παίκτες. Θα τους δώσουμε ένα περιθώριο αυτοπεποίθησης. Δεν φοβάμαι να βασιστώ σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Πάντα το έκανα στις ομάδες μου. Εάν δούμε ότι χρειαζόμαστε κάτι, ο πρόεδρος θα κάνει την προσπάθειά τους. 17-18 παίκτες είναι πολλοί όμως… ».