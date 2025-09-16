Η δραματική υποχώρηση της στάθμης στην τεχνητή λίμνη του Μόρνου έφερε ξανά στο φως το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, στη Δωρίδα. Η παρατεταμένη ξηρασία και η λειψυδρία έχουν «γυμνώσει» τον βυθό της λίμνης, αποκαλύπτοντας σπίτια, δρόμους, πέτρινα κτίρια και ολόκληρα τμήματα του παλιού οικιστικού ιστού.

Οι εικόνες από την περιοχή προκαλούν δέος αλλά και ανησυχία, καθώς το φυσικό τοπίο μεταμορφώνεται σε ένα υπαίθριο σκηνικό ιστορικής αποκάλυψης και ταυτόχρονα οικολογικής προειδοποίησης.

Η εμφάνιση του Κάλλιου – ενός χωριού που είχε κατακλυστεί από τα νερά κατά τη δημιουργία της λίμνης – αποτελεί εντυπωσιακό θέαμα για τους επισκέπτες, όμως οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: τα αποθέματα νερού μειώνονται με ανησυχητικό ρυθμό, ενώ οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται πλέον ορατές στην καρδιά της Στερεάς Ελλάδας.