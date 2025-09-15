Μια σοκαριστική υπόθεση σημειώθηκε στη Βόρεια Ντακότα. Μια γυναίκα, η Lena Deoliveira, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βαριά σωματική βλάβη, μετά από τον ισχυρισμό ότι επιτέθηκε στον φίλο της με ένα τσεκούρι ενώ εκείνος κοιμόταν.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της δίκης, η αστυνομία κλήθηκε το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου στην οδό 14 North, γύρω στις 5:30 π.μ., αφού ο άντρας δήλωσε ότι είχε δεχτεί επίθεση. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, το θύμα είπε ότι ήταν μόνος και ότι δέχθηκε την επίθεση χωρίς προειδοποίηση. Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο για να λάβει ιατρική περίθαλψη.

Αργότερα, η αστυνομία μίλησε με έναν άλλο άντρα που βρισκόταν στη σκηνή του περιστατικού και είπε ότι η Deoliveira ήταν αυτή που επιτέθηκε στον θύμα με το τσεκούρι. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, όταν ξύπνησε από τις κραυγές, είδε τη Deoliveira να κατεβάζει το τσεκούρι. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν είδε ακριβώς ποιο μέρος του σώματος χτύπησε, αλλά άκουσε έναν ήχο «σαν να έσπαζε ξύλο».

Ο μάρτυρας είπε ότι η Deoliveira φαινόταν να είναι εξασθενημένη, ενώ είδε το αίμα στο πάτωμα. Στη συνέχεια, εκείνη εγκατέλειψε το σημείο. Οι αστυνομικοί βρήκαν ένα ίχνος αίματος που τους οδήγησε στο γκαράζ, όπου, όπως ανέφερε ο μάρτυρας, έμεναν το θύμα και η Deoliveira.

Το θύμα υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, με δύο από τα δάχτυλά του να λείπουν εντελώς και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Επίσης, φωτογραφίες που παραδόθηκαν στην αστυνομία δείχνουν βαριά τραύματα στο κεφάλι του θύματος.

Η Deoliveira συνελήφθη στο Moorhead της Μινεσότα στις 7 Σεπτεμβρίου και ζήτησε δικηγόρο όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να την ανακρίνουν. Δεν υπάρχουν αναφορές ή δηλώσεις από τη πλευρά της στην έκθεση της αστυνομίας, ωστόσο προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι χαμογελούσε στις φωτογραφίες που ελήφθησαν μετά τη σύλληψή της.

Η Deoliveira εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Κομητείας Κας στις 12 Σεπτεμβρίου και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, ενώ η επόμενη δικάσιμος είναι προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου.