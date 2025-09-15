Δύο άνδρες στη Ζάμπια κρίθηκαν ένοχοι για σχέδιο χρήσης μαγείας με σκοπό τη δολοφονία του προέδρου Χάκαιντε Χιχιλέμα. Ο Λέοναρντ Φίρι, αρχηγός χωριού, και ο Τζάστεν Μαμπούλεσε Καντούντε, πολίτης της Μοζαμβίκης, συνελήφθησαν τον Δεκέμβριο μετά από καταγγελία καθαρίστριας που άκουσε περίεργους ήχους. Οι αρχές βρήκαν στην κατοχή τους ένα ζωντανό χαμαιλέοντα και διάφορα «μαγικά φυλακτά», μεταξύ των οποίων ένα κόκκινο ύφασμα, μία άγνωστη λευκή σκόνη και μια ουρά ζώου.

«Το κίνητρο του εγκλήματος ήταν η δολοφονία του αρχηγού του κράτους», ανέφερε η δικαστής Φάιν Μακάμπα στην απόφασή της στο δικαστήριο της Λουσάκα. «Οι καταδικασθέντες ήταν εχθροί όχι μόνο του αρχηγού του κράτους, αλλά όλων των Ζαμβιανών». Οι δύο άνδρες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση δύο ετών με καταναγκαστικά έργα.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι είχαν προσληφθεί από τον αδελφό του βουλευτή της αντιπολίτευσης Εμμανουήλ «Τζέι Τζέι» Μπάντα, ο οποίος δικάζεται για ληστεία, απόπειρα δολοφονίας και απόδραση από κράτηση. Η καταδίκη βασίστηκε σε νόμο εποχής βρετανικής αποικιοκρατίας, που ποινικοποιεί τη λεγόμενη μαγεία, και έρχεται καθώς ο Χιχιλέμα δέχεται αυξανόμενη κριτική για την καταστολή της ελευθερίας του λόγου και της πολιτικής αντιπολίτευσης.

Ο Σισχούα Σισχούα, ανώτερος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Στέλενμπος, σημειώνει σε άρθρο του στη νοτιοαφρικανική εφημερίδα Mail & Guardian ότι ο Χιχιλέμα χρησιμοποιεί τα δικαστήρια για να καταπιέσει τους αντιπάλους του, διορίζοντας πιστούς στην εκλογική επιτροπή και «αναδιατυπώνοντας συνταγματικούς κανόνες» προς ίδιο όφελος ενόψει των εθνικών εκλογών του επόμενου έτους.

Η οργάνωση Human Rights Watch ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της για το 2024: «Η διοίκηση του προέδρου Χάκαιντε Χιχιλέμα παρουσίασε αυξανόμενες τάσεις αυταρχισμού … οι αρχές παρενοχλούσαν και εκφοβίζουν δημοσιογράφους, νεαρούς ακτιβιστές και ηγέτες της πολιτικής αντιπολίτευσης για την έκφραση διαφωνίας ή κριτικής προς την κυβέρνηση».

Παράλληλα, μαίνεται έντονη διαμάχη σχετικά με την ταφή του προκατόχου και σφοδρού αντιπάλου του Χιχιλέμα, Έντγκαρ Λούνγκου, που απεβίωσε στη Νότια Αφρική τον Ιούνιο. Η οικογένεια Λούνγκου αντιδρά στην επαναπατρισμό της σορού για επίσημη κηδεία, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν ήθελε ο Χιχιλέμα να παραστεί. Δικαστήριο στη Νότια Αφρική εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην οικογένεια να ασκήσει έφεση κατά προηγούμενης απόφασης που όριζε την επιστροφή του σώματος στη Ζάμπια.

Οι κατηγορίες περί μαγείας δεν είναι ασυνήθιστες στην πολιτική της Ζάμπια. Εν μέσω της νομικής διαμάχης για την κηδεία του Λούνγκου, κυκλοφορούν φήμες ότι ο Χιχιλέμα θέλει να χρησιμοποιήσει τη σορό για αποκρυφιστικούς σκοπούς. «Προσωπικά δεν πιστεύω στη μαγεία, ποτέ δεν πίστεψα, ούτε ως άτομο, ούτε ως οικογένεια, ούτε ως Χριστιανός», δήλωσε ο Χιχιλέμα στην δημοσιογράφο Μαρτίν Ντένις τον προηγούμενο μήνα, απαντώντας στις κατηγορίες στο podcast Africa Here & Now. Ωστόσο, πολλοί στη Ζάμπια υποστηρίζουν ότι οι παραδοσιακές πνευματικές πεποιθήσεις δεν πρέπει να ποινικοποιούνται.