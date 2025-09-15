Η Ευρώπη βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τον κοκκύτη, μια νόσο που θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη αλλά αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίμονη. Από την άνοιξη του 2023 μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2024, τα καταγεγραμμένα κρούσματα σε χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ πλησίασαν τις 60.000, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Τραγική συνέπεια αυτής της αναζωπύρωσης ήταν η απώλεια 19 ανθρώπων, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν βρέφη και ηλικιωμένοι – οι δύο ομάδες που αποδεδειγμένα κινδυνεύουν περισσότερο.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο κοκκύτης δεν έπαψε ποτέ να υφίσταται στην κοινότητα και επανεμφανίζεται παραδοσιακά σε κύκλους κάθε τρία με πέντε χρόνια. Ωστόσο, η πρόσφατη ένταση αποδίδεται και στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας COVID‑19, οι οποίες περιόρισαν δραματικά την επαφή με το βακτήριο και στέρησαν από τον πληθυσμό τη φυσική ανανέωση της ανοσίας του. Έτσι, όταν οι κοινωνίες άνοιξαν ξανά, μεγάλα κενά προστασίας έγιναν εμφανή, βοηθώντας στην εξάπλωση της νόσου.

Τα βρέφη κάτω των έξι μηνών παραμένουν η πιο ευάλωτη κατηγορία, αφού δεν έχουν ολοκληρώσει τον βασικό κύκλο εμβολιασμών και συγκεντρώνουν τα περισσότερα σοβαρά περιστατικά και τη μεγαλύτερη θνησιμότητα. Παράλληλα, ανησυχητική είναι και η αύξηση κρουσμάτων στους εφήβους, συχνά λόγω καθυστερημένων ή ανεπαρκών ενισχυτικών δόσεων. Σε χώρες όπως η Ιταλία, το 2024 οι νοσηλείες εφήβων και παιδιών εκτοξεύτηκαν, γεγονός που αναδεικνύει με σαφήνεια τη σημασία της έγκαιρης τήρησης του εμβολιαστικού χρονοδιαγράμματος.

Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, η κατάσταση δεν έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, αλλά ούτε και έχει επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα. Ο κίνδυνος παραμένει υπαρκτός, η ανοσία εξακολουθεί να μειώνεται με τον χρόνο και οι νεότερες ηλικιακές ομάδες δεν είναι πλήρως προστατευμένες. Η αναζωπύρωση του κοκκύτη υπενθυμίζει ότι τα εμβόλια παραμένουν το πιο αποτελεσματικό όπλο: ο εμβολιασμός των εγκύων, η πλήρης κάλυψη των βρεφών και η τήρηση των ενισχυτικών δόσεων σε εφήβους και ενήλικες είναι κρίσιμες στρατηγικές για την ανάσχεση μιας απειλής που δεν πρέπει να βρει την Ευρώπη απροετοίμαστη.