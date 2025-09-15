Αυτό το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, κυκλοφορεί το νέο, 5ο τεύχος του περιοδικού Int., ένα αφιέρωμα στην «άλλη Αμερική». Ένα τεύχος που επιχειρεί να φωτίσει τις όψεις μιας χώρας που, ενώ διατηρεί τον τίτλο της υπερδύναμης, ζει ταυτόχρονα τις δικές της αντιφάσεις, κρίσεις και κοινωνικές εντάσεις.

Ο καθηγητής στο Columbia University Λίνκολν Μίτσελ γράφει αποκλειστικά για το «υβριδικό καθεστώς της Αμερικής», ενώ η Ελέιν Παπούλιας, εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Χάρβαρντ, μιλά σε μια αιχμηρή συνέντευξη για το πώς οι θεσμοί στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται για να υποβαθμιστεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δηλώνοντας πως «ζούμε έναν εφιάλτη». Η Ινώ Αφεντούλη θέτει το καίριο ερώτημα: κινδυνεύει τελικά η δημοκρατία στην Αμερική;

Ο Πέτρος Βαμβακάς, διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Ανατολικής Μεσογείου, μας συστήνει τον Ζόραν Μαμντάνι, τον «σοσιαλιστή των μιλένιαλ» που αναστατώνει τη Νέα Υόρκη, ενώ ο Γιώργος Σιακαντάρης εξετάζει τις νέες τάσεις της Αριστεράς, σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Στο κεντρικό του γράφημα, το περιοδικό παρουσιάζει δέκα διανοούμενους που επηρέασαν την παγκόσμια Αριστερά.

Η θεματολογία απλώνεται πέρα από τον Ατλαντικό: ο Σωτήρης Ντάλης γράφει για το Ισραήλ, ο ισραηλινός καθηγητής Amikam Nachmani αναλύει τον βιασμό ως πολιτικό όπλο, ενώ ο σκηνοθέτης Πάνος Κούγιας παρουσιάζει καλλιτέχνες από την Ουκρανία και το Ισραήλ που ζωγραφίζουν τον πόλεμο. Ο Μιχάλης Κρητικός φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά της ψηφιακής επανάστασης, ο Στέφανος Φωτίου από τον FAO περιγράφει τις τέσσερις «καταιγίδες» που απειλούν την καθημερινότητά μας, και ο σκηνοθέτης Μενέλαιος Καραμαγγιώλης επανέρχεται στο βασικό ερώτημα του τεύχους: πρέπει μια αφροελληνίδα να σβήσει τα social media της πριν ταξιδέψει στην Αμερική;

Το Int. επιστρέφει με μια πλούσια ύλη που ανοίγει παράθυρα στη διεθνή πραγματικότητα, μέσα από μια διαφορετική και πιο διεισδυτική ματιά.